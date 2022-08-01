Водитель поджег инспектора ДПС

Сотрудник ДПС, которого облил бензином и поджег пьяный водитель в Чувашии, находится в реанимации, водителя разыскивают, сообщается в воскресенье на сайте СК РФ.

Полицейский получил ожоги на площади более 50% тела.

По данным следствия, днем 29 июля в деревне Токшики Моргаушского района инспектор дорожно-патрульной службы с коллегой остановил автомобиль ВАЗ-2114 под управлением нетрезвого 29-летнего жителя Республики Марий Эл. Водитель достал из багажника канистру с бензином и стал разбрызгивать его на форменное обмундирование сотрудников, после чего достал зажигалку и поджег одежду инспектора.

Ну так известно, любовь нашего народа к гаишникам очень велика, но сами объекты этой любви часто ее силу недооценивают.

А тут человек пьяный – вероятно, поскольку освидетельствования ему никто не проводил, а сам он скрылся. Так что все со слов пострадавших.

В США, например, полицейские народную любовь оценивают адекватней, видимо, в связи со свободным ношением оружия. Поэтому только попробуйте выйти из машины, когда вас остановил инспектор. И руки держать надо на видном месте, а права держать в зубах.

Потому что свободная страна. И полицейский может вас пристрелить, и ему за это ничего не будет. По подсчётам Washington Post, с 2015 года полиция убила более 5000 американцев, или в среднем 1000 человек в год.

Наверно, скоро и у нас так будет…

А.Б.