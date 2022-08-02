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Московский листок

Зеленский ведет отлов призывников

Опубликовано 02.08.2022 в разделе комментариев 0

украина война всу
Зеленский ведет отлов призывников

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю проработать вопрос вручения повесток на заправочных станциях и на улице: «Я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос в контексте соблюдения прав граждан и законодательства о воинской обязанности и военной службе», — заявил Зеленский.

Видимо, степень патриотизма на Украине очень велика, если призывников требуется отлавливать в самых неожиданных местах.

Я бы рассмотрел вопрос отлова в общественных туалетах и у табачных киосков. Также неплохо при вызове "скорой" проверять, не подлежит ли больной призыву? И если подлежит, то везти его в военный госпиталь - вылечат, если повезет, и сразу в часть. Заодно и медкомиссию пройдет.

Как ейчас вспоминаю войну в Таджикистане. Там войска стояли российские, но рекрутов туда поставляли согласно договору из Таджикистана. Из России были офицеры и контрактники-специалисты, а весь рядовой состав - таджики.

Те тоже воинский долг исполнять не торопились, но там призывные комиссии устраивали облавы у булочных - пошел за хлебом, а попал в армию.

Бывало, такие рекруты служили по два, а то и три раза. Бывало, один раз отслужит в своей армии, авторой в российской. Случалось, и на той стороне послужить, а потом у нас. Однажды с месяц усиленно открамливали такого призывника, пока не понялим, что ему всего 14 лет... В другой раз месяца два "деды" мордовали призывника за то, что по-русски говорить не хочет, пока не поняли, что он афганец...

Украинцы все эти годы жили мирно, спокойно. Теперь их очередь собирать анекдоты про призыв.

Правда, таких потерь в российских войсках сроду не бывало. Так что усилия Зеленского по отправке пушечного мяса вполне понятны. Кому охота идти на верную гибель? А того хуже стать калекой - правительство Зеленского ничего инвалидам не обещает, кроме места на паперти.

А ведь весь первый год президентства обещал прекратить войну любыми средствами. Да кто сейчас это вспомнит? Теперь вот на заправках рекрутов отлавливает...

А.Б.



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