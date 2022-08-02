Вопрос мировой войны сейчас решается

Китайские авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» покинули порты Циндао и Санья и вышли в море на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
США, в свою очередь, накануне перебросили в район Тайваня авианосец «Рональд Рейган» и десантные корабли.
Как я и говорил ранее, противостояние между США и КНР вокруг Тайваня – это главное событие современности, которое может стать спусковым крючком к Третьей мировой войне. Подробно об это я вчера объяснял на канале "Спец".
В двух словах, 80 процентов мирового производства сосредоточено в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и там же две мировые сверхдержавы – США и Китай. Вопрос их столкновения – это лишь вопрос времени. Тайвань – повод, "казус белли".
Конфликт на Украине и вообще Европа с конфликтом вокруг Косова и прочим – не главный субъект мировой политики, надо принять как данность. Война в Европе возможна, более того, де-факто она уже идет, но это не мировая война, и даже не триггер мировой войны.
А вот настоящая мировая война зреет в другом месте.
И тем, кто пыжится доказать, что Россия – мировая сверхдержава. Китай выставил два новых авианосца. А сколько способна выставить Россия?
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Противобункерный двойной ядерный снаряд написал 02.08.2022 13:25
Но, безусловно, Ботоксной крысе нужна какая-то провокация для развязывания мировой войны на фоне Тайваньского конфликта.
Но что может сделать Окурок? Что?
Определенно, да написал 02.08.2022 12:34
Помните Равшана и Джумшуда? Начальника узбекистонама. Вот это и есть Китай, вы что-нибудь покупали в магазине Али баба? Они продать не могут нормально, двух слов связать не могут, тупо копируют.