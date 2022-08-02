Вопрос мировой войны сейчас решается

Китайские авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» покинули порты Циндао и Санья и вышли в море на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

США, в свою очередь, накануне перебросили в район Тайваня авианосец «Рональд Рейган» и десантные корабли.

Как я и говорил ранее, противостояние между США и КНР вокруг Тайваня – это главное событие современности, которое может стать спусковым крючком к Третьей мировой войне. Подробно об это я вчера объяснял на канале "Спец".

В двух словах, 80 процентов мирового производства сосредоточено в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и там же две мировые сверхдержавы – США и Китай. Вопрос их столкновения – это лишь вопрос времени. Тайвань – повод, "казус белли".

Конфликт на Украине и вообще Европа с конфликтом вокруг Косова и прочим – не главный субъект мировой политики, надо принять как данность. Война в Европе возможна, более того, де-факто она уже идет, но это не мировая война, и даже не триггер мировой войны.

А вот настоящая мировая война зреет в другом месте.

И тем, кто пыжится доказать, что Россия – мировая сверхдержава. Китай выставил два новых авианосца. А сколько способна выставить Россия?