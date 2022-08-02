Генсек ООН считает, что мир в шаге от ядерной катастрофы

В сложившейся на данный момент геополитической обстановке мир находится «в одном недоразумении» от ядерного уничтожения, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он подчеркнул необходимость договора о нераспространении ядерного оружия.

Договор о нераспространении ядерного оружия как никогда необходим, нужно вернуться на путь разоружения, поскольку опасность ядерного уничтожения сейчас достигла уровня времен холодной войны, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ну так был уже такой договор, и что? И ничего, распространяется по-прежнему. Ну вот разве что Румынию и Иран остановили накануне создания собственной бомбы. Еще остановили Ирак, но как выяснилось, у него ничего и не было, разгромили по ошибке.

В результате стимулировали у других стран "работу над ошибками".

Вот сейчас загоняют усилиями "всего прогрессивного человечества" Путина в угол – непрогрессивное не участвует, но толку от него немного. А какого результата хотят добиться? Чтобы Путин, загнанный в угол, что сделал? Удавился на осине или нажал "кнопку"? Так на осине одному скучно, а вместе со всем "прогрессивным человечеством" как-никак веселей, компания хорошая…

Или вот Блинкен на той же конференции: «США рассматривали бы возможность применения ядерных вооружений только при чрезвычайных обстоятельствах, для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров», — сказал Блинкен.

То есть жизненно-важные интересы кого-то из партнеров США – и привет! Ну как в случае с Саддамом Хусейном.

А.Б.