Минюст выпустил методички, какое мнение можно иметь, а какое нет

Методички Минюста предусматривают, что дискредитацией армии следует считать «негативную оценку» действий вооруженных сил или «подрыв доверия» к органам власти, сообщает "Коммерсант".

Ну то есть если ихние, то шпионы, а наши – разведчики.

Министерство юстиции подготовило две методички о проведении судебной лингвистической экспертизы по «спецоперационным» статьям о «публичном распространении заведомо ложной информации» об использовании вооруженных сил (ст. 207.3 УК) и их «дискредитации» (ст. 20.3.3 КоАП и ст. 280.3 УК). В документе указано, что первая статья касается «утверждений о факте», вторая применяется в случае негативного «мнения» о действиях армии.

Про факты понятно, а вот как быть с "негативным мнением"?

Раньше, совсем недавно, президиум Верховного суда разрешил журналистам и вообще гражданам, иметь мнение и даже его высказывать. Не уточняя, позитивное или негативное, правильное или неправильное.

Теперь мнение иметь тоже можно, но исключительно позитивное.

Какое мнение считать позитивным, пока неясно, но, видимо, практика судебных решений все расставит на свои места. Если дали срок, то мнение было неправильное…

А.Б.