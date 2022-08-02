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Московский листок

В Совбезе объяснили взломом пост на странице Медведева

Опубликовано 02.08.2022 в разделе комментариев 0

медведев совбез
В Совбезе объяснили взломом пост на странице Медведева

Ближе к ночи на странице Медведева во «ВКонтакте» появился пост о политике России на постсоветском пространстве. Позже он был удален. В аппарате замглавы Совета безопасности пояснили, что страницу Медведева взломали.

Последний пост Медведева был посвящен поздравлению с Днем Военно-морского флота от 31 июля. Позже его удалили.

Автор этого поста назвал распад СССР «роковой ошибкой», которая «будет исправлена», и высказался о судьбе Казахстана и Грузии.

Блин, что творят! Ничего святого!

Хорошо, что мозг Медведева не взломали напрямую. Даже представить себе не могу…

Может, каску носить?

 А.Б.



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