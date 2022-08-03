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Московский листок

Америка решила проблему утечки мозгов из России

Опубликовано 03.08.2022 в разделе комментариев 0

сша госдепартамент
Америка решила проблему утечки мозгов из России

Компания ETS, которая проводит тестирования по английскому языку в рамках системы TOEFL, запретила гражданам России регистрацию на экзамен. Би-би-си пишет, что невозможно пройти регистрацию, если указать российское гражданство.

 TOEFL — экзамен на уровень владения английским, которые сдают для учебы или работы в англоязычных странах. Именно этот экзамен чаще всего выбирают те, кто планируют перезжать в США или Канаду (для Веикобритании более популярен экзамен IELTS).

***

Наверно, Путину следовало бы дать руководителю ETS орден какой-нибудь. Не Дружбы народов только, тут и близко не лежало. Скорее "За заслуги перед Отечеством" какой-нибудь не слишком унизительной степени.

Ведь люди почти решили проблему утечки мозгов из России, причем без единой копейки из российского бюджета.

А.Б.

 

 

Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/02/08/2022/62e953899a794764720a5126?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop



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