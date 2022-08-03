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Московский листок

Убийство Аз-Завахири - при чём тут Путин?

Опубликовано 03.08.2022 автором в разделе комментариев 0

украина война всу
Убийство Аз-Завахири - при чём тут Путин?

О чём говорит вчерашнее убийство лидера Аль-Каиды Аз-Завахири в Кабуле? Ну, кроме самоочевидных вещей, что американцы Афганистан в покое оставлять и не собирались, и что объявлять об их уходе с Ближнего Востока и Центральной Азии, как делают некоторые выпрыгивающие из штанов эксперты, безусловно рано.

 

Именно о том, о чём я вам талдычу из года в год. Как Путина кормили говном с лопаты "кураторы украинского направления" все эти годы, поставляя под видом информации несуразную чушь и дезу (результат известен и оплачен большой кровью), так и "кураторы афганского направления" полтора десятилетия кормят и президента, и всех нас той же субстанцией. Основной аргумент спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова, которым он оперировал и оперирует в ходе неприкрытого и беззастенчивого лоббирования интересов Талибана в Москве - мол, если не талибы, кто же с Аль-Каидой бороться будет?

 

Как талибы борются с Аль-Каидой, вчера увидел весь мир. Главарь Аль-Каиды не просто всё это время спокойненько проживал в Кабуле, но и семья его связана династическими узами с семьёй главы сети Хаккани, "заместителя министра внутренних дел" талибанского "правительства" Сиражуддина Хаккани. Собственно, грохнули Аз-Завахири в доме, принадлежащем семейке Хаккани, в котором он с комфортом проживал. Но для Замира Кабулова, положившего на алтарь священной борьбы афганского Талибана за власть не только свои личные интересы, но и усилия всего российского МИД, это почему-то аргументом не являлось.

 

Интересно, что напишет господин Кабулов в своих докладных записках сейчас, когда талибанские "министры" и "вице-премьеры", как крысы, разбегаются из Кабула врассыпную. "Наша ставка бита"?

 

Кстати, грохнули Аз-Завахири точно по той же схеме, что и парой дней раньше украинского зернового олигарха Алексея Вадатурского - когда мишень вышла на балкон. Одни исполнители - один почерк.

 



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