Китай продолжает атаку на ядерном направлении

Директор департамента по контролю над вооружениями китайского МИДа Фу Цун считает, что США должны вывести все ядерное оружие из Европы.

Он также заявил, что в схему сокращения ядерного оружия США и РФ также должны быть включены Великобритания и Франция.

«Во-первых, двум крупнейшим ядерным державам, России и США, необходимо продолжать сокращать свои вооружения»,— заявил товарищ Цун (цитата по ТАСС).

«США следует вывести все их ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе»,— сказал он.

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То есть МИД КНР, проглотив визит Пелоси на Тайвань, продолжил давление на США в другом направлении.

Действительно, США единственная в мире ядерная держава, которая держит часть своих аресеналов за рубежом – в частности в Германии и Турции.

При попытке СССР разместить свои ракеты на Кубе произошел Карибский кризис, едва не закончившийся обменом ядерными ударами.

С тех пор ни СССР, ни кто-либо еще попыток размещения ядерного оружия за границей не делал.

Намерение США разместить ракеты средней дальности на Гиндукуше называли одной из причин Афганской войны.

Сегодня КНР обращает внимание на это обстоятельство – заграничное размещение ядерного оружия США. Это пока не ультиматум, но если Китай решит разместить что-то, скажем, в Африке, это может стать причиной нового Карибского кризиса.

Также следует отметить, что требуя сокращения ядерных арсеналов "старых" ядерных держав, КНР продолжает наращивать собственные ядерные силы, скажем, создавая новый позиционный район для ракет шахтного базирования, укрепляя морскую составляющую стратегических ядерных сил и совершенствуя свои ракеты дальнего радиуса действия и развивая спутниковую группировку.

А.Б.