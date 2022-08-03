Европол сообщает о признаках контрабанды оружия с Украины

Европейский полицейский орган отмечает, что имеются случаи торговли огнестрельным оружием и товарами военного назначения на черном рынке. Эту информацию немецкому информационному агентству DPA подтвердил официальный представитель Европола Ян Оп Ген Оорт, которого цитирует Der Spiegel.

По сообщению FT, «ряд стран-членов НАТО обсуждают с Киевом какую-то форму системы отслеживания или подробные инвентарные списки оружия, поставляемого в Украину, сообщили Financial Times два западных чиновника, проинформированные о переговорах».

Другой источник сообщил FT: «Все это оружие приземляется на юге Польши, доставляется к границе, а затем просто распределяется по транспортныс средствам для пересечения границы: грузовики, фургоны, иногда частные автомобили, — сказал один из западных чиновников, — и с этого момента мы не можем определить их местонахождение. и мы понятия не имеем, куда они направляются, где они используются и даже остаются ли они в стране»...

Ну в точности как гуманитарная помощь. Отдал людям, и можешь быть спокоен.

Если потом кто-то торгует "гуманитаркой", то это некрасиво, но не криминально – в конечном счете она так или иначе доходит до потребителя.

С оружием точно так же – рано или поздно, но оно будет стрелять. Неизвестно только, в чьих руках и в кого.

Занятно, если те же "хаймарсы" обнаружатся рано или поздно у каких-нибудь колумбийских партизан или у ИГИЛ, запрещенного Роскомнадзором.

А.Б.