Россия не планирует применять ядерное оружие на Украине

Ни один из сценариев применения ядерного оружия Россией неприменим к ситуации на Украине, заявил, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, представитель российской делегации Александр Трофимов.

"Хотели бы решительно отвергнуть прозвучавшие абсолютно беспочвенные и оторванные от реальности и неприемлемые спекуляции на счет того, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, в частности, на Украине. Не исключаем, что это делается специально – с целью нагнетания антироссийской истерии", - сказал он.

Дипломат отметил, что российская доктрина в этом вопросе "хорошо известна и предельно ясна": Москва допускает применение ядерного оружия исключительно в ответ на агрессию с использованием оружия массового уничтожения либо в ответ на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства.

"Ни один из этих гипотетических сценариев не имеет отношения к ситуации на Украине", - подчеркнул он.

Ну тут вопрос дискуссионный. Сегодня ситуация на Украине не угрожает российскому государству, а завтра кто-то решит, что угрожает.

А.Б.