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Московский листок

Россия не планирует применять ядерное оружие на Украине

Опубликовано 03.08.2022 в разделе комментариев 1

украина война всу
Россия не планирует применять ядерное оружие на Украине

Ни один из сценариев применения ядерного оружия Россией неприменим к ситуации на Украине, заявил, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, представитель российской делегации Александр Трофимов.

"Хотели бы решительно отвергнуть прозвучавшие абсолютно беспочвенные и оторванные от реальности и неприемлемые спекуляции на счет того, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, в частности, на Украине. Не исключаем, что это делается специально – с целью нагнетания антироссийской истерии", - сказал он.

Дипломат отметил, что российская доктрина в этом вопросе "хорошо известна и предельно ясна": Москва допускает применение ядерного оружия исключительно в ответ на агрессию с использованием оружия массового уничтожения либо в ответ на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства.

"Ни один из этих гипотетических сценариев не имеет отношения к ситуации на Украине", - подчеркнул он.

Ну тут вопрос дискуссионный. Сегодня ситуация на Украине не угрожает российскому государству, а завтра кто-то решит, что угрожает.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:решительно отвергнуть прозвучавшие абсолютно беспочвенные и оторванные от реальности и неприемлем
Леопольд написал 03.08.2022 10:57
Да, мы помним. 23.02 - "войны не будет". 24.02. - война.
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