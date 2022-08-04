Стратегическая развилка России

Зюганов с подельниками якобы соизволил подумать об объединении со справороссами https://www.gazeta.ru/politics/2022/07/28/15192800.shtml Но это комедия, хотя и хорошо поставленная. Если бы КПРФ была сильной партией, ей никакие объединения не нужны. Фракционных соглашений, в случае чего, было бы достаточно; и чтобы не портить свой бренд. А раз целое объединение, то смысл один – поддержать совсем уж издыхающий симулякр.

Но и «либералы» просчитались. Они думали, что негодование от ареста Навального; возмущение «светлых лиц» от СВО; тяжесть западных санкций не менее, а даже более; могут создать какие-то переломные моменты. Не получилось. Да, пертурбации были, есть и будут; но общая канва показала, что «либералам», и в духе лизоблюдства перед западом тем более, уже не подняться.

А вот «силовая башня» победила, и несомненно. Путин сделал свой выбор окончательно. И это выбор в пользу единороссовской политики государственно-монополистического капитализма, приближающейся временами к фактическому царизму с приснопамятным Государственным Советом, подконтрольной Госдумой, ростом милитаризма и в таком духе. И чем дальше в лес, тем больше «патриотизм».

Но и, казалось бы, в таких тяжелейших условиях, левая идея должна исчезнуть. Ан нет! Ниже станет ясно, что еще месяц-другой, не больше; и стратегическая развилка будет не между Кремлем и «системной оппозицией»; не между «патриотами» и «либералами» (это все в прошлом) - а между единороссами и внесистемными левыми. Да, эта борьба только начинается. Она лишь обретает черты. Но то ли еще будет.

***

Левые силы России имеют гигантский ресурс. И этот ресурс называется второй волной индустриализации. То есть - до РАЙОННОГО УРОВНЯ! Индустриализация должна спуститься еще ближе к нуждам трудящихся (на уровень муниципалитетов, по-нынешнему) - но и с соответствующей поддержкой. Кстати, федеральная индустриализация, и получая заказы от районной, рванет вперед также и тоже. А коль эту комплексную и вторую волну индустриализации может провести только Советская власть – она и победит.

И не мудрено. Базовый порок первого Союза заключался в недостатке потребительской сферы. Очереди и дефициты надоели народу настолько, что перевесило все остальное. Разумеется, можно было бы соединить централизованную индустрию с потребительской сферой гораздо грамотнее, и без событий августа 1991-го с последующими тяжелыми девяностыми. Ну так, что ж теперь делать, поздно пить боржоми. Что получилось, то получилось, – и строительство модернизированного Союза произойдет не непосредственно, - а через переходную фазу единороссовского капитализма, и о чем также ниже. Но произойдет все равно; и уж тем более, если левые силы учтут подобные ошибки.

Итак, коренным пороком прежнего Союза было фактическое отсутствие районной промышленности, и обеспечивающей эту самую потребительскую сферу в большинстве случаев. Даже региональные возможности были слабыми в русле немногочисленных союзно-республиканских министерств; а уж о непосредственно районной промышленности и разговору не было. Но это, если по-честному, бессмыслица. Это все равно что собирать машину не для того, чтобы ездить, а чтобы согреться. Ведь конечный цикл производства в потреблении. Но первый Союз имел заметный маразм, когда производство станков, цемента, железа, энергии и так далее было на высоте; а конечный продукт производился с заметным отставанием (производство ради производства). И огромную роль в этом, и в самом отрицательном смысле, играло отсутствие развитой районной промышленности с конечными продуктами и услугами.

Другими словами, и для краткости, все познается в сравнении. К примеру, казалось бы, единороссовский капитализм решил подобные проблемы; и потребительская сфера на высоте. Нет, не решил! А лишь поменял шило на мыло; и когда советский дефицит сменился ступором спроса из-за низкого МРОТ, да еще с заметной инфляцией. Если сравнить потребление масла-молока-мяса и так далее в первом Союзе и ныне, — вот «парадокс», - заметного роста не будет. И по простой причине. Спрос придавлен из-за низкого МРОТ. То есть, продукты есть – денег нет. Да и девчонки рожают плохо, и коль детские пособия исчисляются от того же дебильного МРОТ. Короче, любой предприниматель скажет вам сразу, что плохой спрос достал до печенок.

Более того, сравните цены на важные продукты и услуги год назад и сейчас, и получится в итоге, что советский дефицит и очереди сменились низким спросом и инфляцией. Но в том-то и дело, что модернизация Советской власти путем широкого внедрения районной промышленности будет подлинным прогрессом; и когда весь комплекс индустрии будет законченным, и чтобы «ездить». Когда и деньги будут, и продукты.

Но тогда другой критик может спросить вновь, – а в чем проблема, - ну и пусть нынешние муниципалитеты создают свою промышленность. Упс! А вот и выкуси! Первый тревожный звоночек в этом отношении уже прозвенел. Это проект закона о фактическом уничтожении МУП. Решительный протест последовал, единороссы струхнули, и пока замяли. Но если они обнаглеют со своим «патриотизмом», то вторая попытка будет еще наглее.

Потому что крепкие промышленные, торговые, жилищно-коммунальные МУП являются смертельными врагами акционерных банд. Да что там далеко ходить, и для картины маслом. Да откройте любую местную прессу от Калининграда до Чукотки, и увидите именно такие проблемы. Ну, автор открывает свою, и видит, что якобы отремонтированную дорогу заставляют переделать, и куча недоделок. А это дополнительные расходы, нервотрепка с перекрытием, затрата времени и так далее. И то ладно, что еще заставили. А в девяти случаях из десяти и до этого не доходит. А все потому, что у обнаглевших местных монополистов нет конкуренции в виде крепких МУП. А были бы таковые, - и работа была бы качественной по нормальным ценам, и деньги крутились бы в местном обороте с надбавками бюджетникам, и устойчивые рабочие места, и спрос для мелкого бизнеса, – лафа, а не жизнь.

Но в буржуазной местной власти, как правило, ставленники именно акционерных банд, - а то и сами хозяева через подставных лиц, - поэтому они и гнобят возможности МУП по всякому удобному случаю. К примеру, намеренно доведут до ручки, будучи у власти, а потом дурочку валяют, что, мол, МУП неэффективны априори. Чушь! Стоит сменить власть и поставить нормального директора, и МУП расцветают.

Более того, и федеральная индустриализация повязана с районной чуть ли ни пуповиной. К примеру, и в центральных районах, а уж в Сибири наверняка, полно объявлений для работы в какой-нибудь глухомани по добыче ресурсов, и для прочих инфраструктурных и крупных проектов. И оплата вроде бы высокая, а желающих мало все равно. И абсолютно справедливо! Пока мотаешься с работы в барак неделями, с кем там жена, и не пристрастился ли сын к наркотикам, один черт знает. Так и никакие деньги не нужны. И то, если выплатят на самом деле, а то и кинут, или дадут в разы меньше. Разве что медведю пожаловаться.

А вот была бы местная инфраструктура типа нормальной деревни или поселка со своей школой и промышленностью, привез бы семью, - а если холостой, завел бы свою с нормальным жильем и работой для жены, - и работай с удовольствием. Вот тебе и быстрые инфраструктурные проекты; но которые, выходят, без местной базы замедляются, если вообще возможны. А это, опять-таки, стратегия на развитие и районной индустриализации, и чтобы все стало и работать сверху-донизу, и от строительной площадки до конечного продукта.

Но сделают нынешние единороссы такую комплексную индустриализацию?.. Да никогда! От слова «совсем»! И по простейшей причине – они и являются хозяевами акционерных банд. Они и являются монополистическими нахлебниками. Они даже закон о фактическом запрещении МУП проталкивают, и разве что СВО пока отвлекла внимание. Выходит, только Советская власть способна на это. Исключительно Советская власть, да еще с демократией выборов вплоть до трудовых коллективов. Только Советская власть проведет вторую волну индустриализации вплоть до районного уровня, и с соответствующим стимулом для федеральной. Только она, и ничто больше!

Следовательно, поддержит народ такую четкую и ясную идеологию?.. Да на ура! Хоть здесь и сейчас! Да вперед, и с песней. Никто не враг самому себе. Вот вам и гигантский ресурс для революции.

***

Уже видно, что единороссы захлебываются на Украине. Автор не собирается жалеть бандеровцев, как и всякий нормальный социалист, но речь-то о другом. Это именно единороссовская импотенция вылезает наружу. А занимались бы делом социалисты, мы бы навели порядок быстро (конкретнее «Ответ на статью В. Никифоровой»).

А раз так, системный кризис будет только нарастать. Инфляция на жизненно важные продукты и услуги будет расти, и достанет многих трудящихся к осени порядком. А если янки придумают еще какую-нибудь провокацию с Косово, Молдавией или Польшей, да в преддверии промежуточных выборов; или заблокируют морские перевозки нефти; тогда борьба на два фронта станет тяжелейшей. Победные фанфары замолкнут, и начнутся серые и тяжелые будни. Вот тогда и наступит час икс. Или так называемые левые попрячутся по углам – или настоящие левые должны выдвинуть идеологию второй и полной индустриализации, изложенной выше. Ничего другого нет и не будет! Или туда – или сюда.

Итого. Главная сила, способная перемолоть даже единороссов – назревшая и прогрессивная идеология, и с соответствующей поддержкой всего народа. Автор убежден стопроцентно, что это идеология районной индустриализации на базе Советской власти, и приближенной к социальным нуждам народа еще теснее. Но отсюда и федеральная индустриализация получит мощный толчок. Так что это выгодно всем: бюджетникам от рядовых силовиков до учителей, мелким предпринимателям с растущим спросом, а уж о рабочем классе вкупе с молодежью и говорить нечего. Вот вам и хорошие рабочие места. И хотя бы начиная с решительной поддержки и развития МУП, и далее к советским муниципалитетам – а дальше видно будет.

Следовательно, никакая другая историческая развилка России уже невозможна! Зюгановцы с «либералами» фактически сдохли; и никто не сделает настоящую оппозиционную работу вместо самих социалистов. Наступила их очередь.