"Березки" вернутся

В Москве и Санкт-Петербурге появятся магазины беспошлинной торговли для дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и членов их семей, следует из опубликованного на интернет-портале правовой информации постановления правительства.

В документе говорится, что торговые точки откроются в Москве и Петербурге в конце августа. Точное местоположение не уточняется, однако известно, что они расположатся вне пунктов пропуска товаров через границу.

Ассортимент магазинов включает товары, в отношении которых действует процедура беспошлинной торговли — алкоголь, табак, косметика, парфюмерия, украшения, смартфоны и часы. Цены будут указаны в рублях, долларах и евро, а на входе в магазины будут проверять документы, подтверждающие право на покупки. Таким образом функционировали магазины "Березка" в советское время.

***

Понятно, о чем речь?

Почему все прошедшие годы не было никакого смысла в "Березках", чеках Внешпосылторга вместо полновесных российских рублей, ограничения хождения валют и так далее?

Потому что рубль был деньгами. И неважно было, кто нарисован на бумажке - Франклин или Аполлон на фронтоне Большого театра, у этой бумажки была определенная покупательная способность, был реальный валютный курс и реальная цена.

Что сейчас?

Курс рубля - абстракция, и куча вещей за рубли просто не продается. А за доллары или евро продается в тех местах, куда с российским паспортом больше не пускают. Нет смысла копить доллары, поскольку здесь они обесцениваются, а во всем остальном мире из у обладателей российских паспортов в любой момент могут отобрать.

Нас ограбили с двух сторон. А теперь в своей стране, даже если у тебя и завалялось немного настоящих денег, ты не можешь на них ничего купить - в новую "Березку" тебя просто не пустят. Вход только для белых.

А если я войду туда и потребую продать мне за рубли что-нибудь, меня просто выведут под руки или вызовут полицию.

А как же статья Конституции РФ номер 75?

"1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются".

А получается, что будут места, где эта статья Конституции не действует? Где вводятся какие-то другие деньги, а рубль не работает?

А.Б.