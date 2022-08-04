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Московский листок

"Березки" вернутся

Опубликовано 04.08.2022 в разделе комментариев 2

экономика деньги
"Березки" вернутся

В Москве и Санкт-Петербурге появятся магазины беспошлинной торговли для дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и членов их семей, следует из опубликованного на интернет-портале правовой информации постановления правительства.

В документе говорится, что торговые точки откроются в Москве и Петербурге в конце августа. Точное местоположение не уточняется, однако известно, что они расположатся вне пунктов пропуска товаров через границу.

Ассортимент магазинов включает товары, в отношении которых действует процедура беспошлинной торговли — алкоголь, табак, косметика, парфюмерия, украшения, смартфоны и часы. Цены будут указаны в рублях, долларах и евро, а на входе в магазины будут проверять документы, подтверждающие право на покупки. Таким образом функционировали магазины "Березка" в советское время.

***

Понятно, о чем речь?

Почему все прошедшие годы не было никакого смысла в "Березках", чеках Внешпосылторга вместо полновесных российских рублей, ограничения хождения валют и так далее?

Потому что рубль был деньгами. И неважно было, кто нарисован на бумажке - Франклин или Аполлон на фронтоне Большого театра, у этой бумажки была определенная покупательная способность, был реальный валютный курс и реальная цена.

Что сейчас?

Курс рубля - абстракция, и куча вещей за рубли просто не продается. А за доллары или евро продается в тех местах, куда с российским паспортом больше не пускают. Нет смысла копить доллары, поскольку здесь они обесцениваются, а во всем остальном мире из у обладателей российских паспортов в любой момент могут отобрать.

Нас ограбили с двух сторон. А теперь в  своей стране, даже если у тебя и завалялось немного настоящих денег, ты не можешь на них ничего купить - в новую "Березку" тебя просто не пустят. Вход только для белых.

А если я войду туда и потребую продать мне за рубли что-нибудь, меня просто выведут под руки или вызовут полицию.

А как же статья Конституции РФ номер 75? 

"1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются".

А получается, что будут места, где эта статья Конституции не действует? Где вводятся какие-то другие деньги, а рубль не работает?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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истина рядом
нооскоп написал 04.08.2022 00:29
Внешняя похожесть обманчива. Советский вариант при его очевидной несправедливости и несоответствии тем же по смылу статьям конституции, имел зкономический резон в виде привлечения обратно валюты выплаченной совзагранработникам, заодно получив и с иностранцев. Здесь же очевидно очередной мидовский КВН. Валюту, как известно, уже девать некуда, импорт сдулся. МИД в учредителях этой конторы -дурной запах крупно обделавшихся не снимая штанов. Полагаю все проще, светлые умы прикинув, что к концу года не будет в свободной продаже, а тем более по вменяемым ценам, фирменного алкоголя и табака и других ништяков, решили обеспечить себя любимых дефицитом "по спискам", прикрыв все нелепой заботой о дипломатах, которые все как один из недружественных стран. А генерал джабаров одобрил, потому, что слышал от знакомых, что за бугром таких магазинов пруд пруди.
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(без названия)
vitaliyiidqs написал 04.08.2022 00:25
Портативный кoндиционер (по цене вентелятора), прeкрасно оxлаждает, очищaет и увлaжняет воздух. Очeнь кoмпaктный, рaботает от USB и cети, мoжно пocтавить в мaшину или взять с сoбою на работу или пляж. Вы cможете наcлаждаться проxладой где угодно всего за 1990 рyб., вот cайт ----- http://bit.do/condy
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