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Московский листок

Россия рассказала в ООН о нападениях украинских военных на ядерные объекты

Опубликовано 04.08.2022 в разделе комментариев 0

украина аэс
Россия рассказала в ООН о нападениях украинских военных на ядерные объекты

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий рассказал, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, о случаях нападений украинских военных на ядерные объекты страны.

Четвертого марта украинские диверсанты устроили перестрелку из здания, прилегающего к Запорожской станции.

Девятого марта украинская сторона взорвала линию передач, питающую систему охлаждения хранилища отработанного топлива, расположенного на территории Чернобыльской АЭС.

Двадцать седьмого апреля направил в сторону АЭС два беспилотника, один из которых был сбит в районе города Энергодар. Оба беспилотника идентифицированы как ударные авиационные комплексы Warmate польского производства.

18 июля военные Украины вновь атаковали Запорожскую АЭС с помощью беспилотников.

Повторились атаки украинских беспилотников 20 июля по Запорожской станции, добавил Вишневецкий.

Все это, по его словам, подтверждает нацеленность Украины на создание предпосылок для ядерной катастрофы.

Звучит цинично, но катастрофа типа чернобыльской могла бы остановить боевые действия, что в тяжелом положении украинских войск было бы относительным выходом из ситуации. Это позволило бы как минимум выиграть время на дооснащение, довооружение и дообучение украинских войск западным оружием и военной техникой.

 А.Б.



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