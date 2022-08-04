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Московский листок

Украинские войска нарушают международные правовые нормы и военное право

Опубликовано 04.08.2022 в разделе комментариев 2

украина война всу
Украинские войска нарушают международные правовые нормы и военное право

В частности, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International.

"Мы задокументировали случаи, когда украинские силы подвергали риску гражданское население и нарушали военное право, при действиях в населенных районах... Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права", - приводятся в докладе слова генерального секретаря организации Аньес Каламар.

Согласно докладу, украинские силы "причиняют вред гражданскому населению... применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах". В докладе отмечается, что таким образом нарушается не только военное право, но и международное гуманитарное право.

Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне применения Киевом противопехотных мин "Лепесток" призвал стороны на Украине не причинять вреда мирному населению.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Re:
Леопольд написал 04.08.2022 11:34
Несколько дней назад редактор щеголял перед нами свой якобы нейтральностью в русско-украинском конфликте. На примере данной новости "нейтральность" редакции полностью разоблачается. Достаточно познакомиться с "расширенной версией" доклада Калламара. Например, Amnesty International зафиксировала, что в Харькове Россия совершила военные преступления. "Amnesty не обнаружила доказательств того, что украинские силы находились в гражданских районах, которые были незаконно атакованы российскими военными", &#8211; говорится в докладе.
https://www.currenttime.tv/a/amnesty-international-doklad/31973181.html
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Re:
Леопольд написал 04.08.2022 11:08
С Гутеррешем и Каламаром все ясно. Но с правоверными коммунистами, у которых Зоя Космодемьянская в пантеоне, не совсем. Это называется лицемерие, когда осуждаешь других за то, что делаешь сам.
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