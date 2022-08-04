Украинские войска нарушают международные правовые нормы и военное право

В частности, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International.

"Мы задокументировали случаи, когда украинские силы подвергали риску гражданское население и нарушали военное право, при действиях в населенных районах... Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права", - приводятся в докладе слова генерального секретаря организации Аньес Каламар.

Согласно докладу, украинские силы "причиняют вред гражданскому населению... применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах". В докладе отмечается, что таким образом нарушается не только военное право, но и международное гуманитарное право.

Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне применения Киевом противопехотных мин "Лепесток" призвал стороны на Украине не причинять вреда мирному населению.

А.Б.