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Московский листок

Врача зарезал "благодарный" пациент

Опубликовано 04.08.2022 в разделе комментариев 0

убийство врач
Врача зарезал "благодарный" пациент

Задержанный в Оренбурге по подозрению в убийстве девушки-терапевта 28-летний мужчина действовал из личной неприязни и нанес девушке не менее 30 ножевых ударов, сообщает СК РФ.

2 августа в подъезде жилого дома в Оренбурге обнаружено тело участкового терапевта со следами насильственной смерти. В МВД по региону заявили, что полицейские в Оренбурге задержали в своей квартире подозреваемого в убийстве, он передан органам следствия.

Между прочим, насилие в отношении медицинских работников по вызову – застарелая и никем не решаемая проблема.

Вызвать "скорую" или участкового врача может каждый, в том числе и пьяный, и обколотый, и просто душевнобольной человек.

Я в юности работал после вуза по распределению, немного на участке, больше на "скорой". Подтверждаю: и с топором на меня кидались, и с ножом, про простые потасовки вообще не говорю. Я тогда в хорошей спортивной форме был, но все равно некоторые проблемы случались.

А ведь это были спокойные советские времена. Как выходят из положения сейчас, да еще женщины?

Я не знаю, честно говоря…

 А.Б.



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