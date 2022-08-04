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Московский листок

Подарок правительства оказался с двойным дном

Опубликовано 04.08.2022 в разделе комментариев 2

дпс гаи
Подарок правительства оказался с двойным дном

Постановлением Правительства от 9 апреля 2022 года № 626 срок действия водительских прав, истекающих в 2022 году, продлен на 3 года — до 2025 года. Но тем, кто не хочет стоять в очередях, лучше позаботиться о замене удостоверения заранее.

Связано это с тем, что в 2025 году поток водителей в ГИБДД увеличится: заменить права придут не только те, у кого их срок действия продлен, но и те, у кого права изначально были до 2025 года.

При этом при замене водительских прав срок их действия будет общим — 10 лет без продлений.

И вот скажите теперь – зачем было все это?

У меня подходил срок продления прав. Я собрал справки, прошел медкомиссию – и тут постановление правительства, могу еще 3 года ездить.

Но если я стану продлять права в 2025-м, то справки придется собирать по-новой. А если обменяю сейчас, то на 10 лет, 3 года "подарка" от правительства сгорят.

Вот сижу теперь и думаю, что мне удобней…

А почему вообще не сделать права бессрочными, а?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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За вас уже подумали...
Фан-фан Картофан написал 04.08.2022 11:07
Бойтесь данайцев, дары приносящих...
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(без названия)
Музичко г. Попарожье написал 04.08.2022 10:52
А почему вообще не сделать права бессрочными, а?
******************
А потому что каждый год водила может попасть в психбольницу или в наркодиспансер. Сегодня нет, а завтра уже да
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