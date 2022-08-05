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Московский листок

Медведев поддержал Гоблина

Опубликовано 05.08.2022 в разделе комментариев 0

медведев совбез
Медведев поддержал Гоблина

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал Дмитрия "Гоблина" Пучкова, чей канал заблокировал YouTube.

"Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим!" — обратился политик к блогеру.

Ранее Пучков сообщил РИА Новости, что сервис заблокировал его канал, не объяснив, в чем состояло нарушение. По его словам, официальным обоснованием блокировки стало нарушение правил сообщества.

***

Я тоже поддерживаю Пучкова, у которого забанили канал - я поддерживаю всех, кому затыкают рот. Но я лицо частное, могу быть субъективным, могу иметь личные предпочтения - или не иметь.

Другое дело Медведев - это лицо государственное, в известном смысле выступает от имени государства, даже когда высказывает сугубо личное мнение.

И почему Медведев ничего не сказал, когда Генпрокуратура одним документом заблокировала сразу более полутора тысяч российских ресурсов? В том числе и ФОРУМ.мск, кстати. И ведь тоже не объяснили, в чем состояло нарушение. Более того, даже на депутатский запрос, уже конкретно по ФОРУМу.мск, по существу не ответили. Хотя запрос требовал всего лишь прояснить - за что?

Я, конечно, понимаю, Гоблин Пучков - титан, величина, а какой-то Баранов так, вроде таракана. Но ведь в правах-то мы с Пучковым равны, и государство обязано обеспечивать нам наши права в равной мере.

А выходит, что разные у нас меры отношения с государством.

Но тогда о каком патриотизме вы тут талдычите? Вот кто для вас человек - от того и требуйте патриотизма. А к кому вы относитесь как к таракану - раздавил и пошел дальше, тому патриотизм не полагается. Ему бы от вас, патриотов, спастись как-нибудь...

А.Б.



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