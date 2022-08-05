Гугл объяснился. А Роскомнадзор?

Американская корпорация Google объяснила причину удаления канала блогера Дмитрия Пучкова, также известного как Гоблин, с YouTube.

«Мы удалили контент с канала Дмитрия Пучкова и вынесли ему предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти... Это был третий страйк канала за 90 дней, поэтому в соответствии с нашей политикой трех предупреждений канал Дмитрия Пучкова был удален», — приводит РБК сообщение корпорации.

Уточняется, что речь идет о контенте, «в котором отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия», в том числе конфликт на Украине.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал блогера Дмитрия (Гоблина) Пучкова. «Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим», — заявил он.

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Тут важно не за что и почему, а то, что объяснили.

У нас до объяснений не снисходят, зато грозятся отомстить.

Конечно, любой нормальный человек будет категорически против удаления контента по политическим причинам. Неважно, ужаляют с YouTube за прокремлевскую позицию или из Рунета за проукраинскую...

Другой вопрос, почему решения принимают не нормальные люди, а... ну те, которые есть.

Причем чем ненормальней, тем шире круг принимаемых им решений. Вплоть до... нет, не до того, о ком вы все подумали. Но близко.

Но меня все же волнует, почему корпорация Гугл снисходит до объяснений, хотя, в принципе, не обязата. А Генеральная прокуратура и Роскомнадзор нет, хотя вроде бы должны.

Медведев поддержал Гоблина

Почему в нашей, безусловно самой лучшей на свете стране бытует выражение "не твоего ума дело", а в других, скверных и недружественных, оно само по себе может стать поводом для судебного иска?

Хотя я, конечно, знаю ответ. И вы тоже. Потому что у нас сложилась такая система, в которой власти, в общем-то, плевать на общественное мнение. А у них как-то не совсем... У нас же не просто плевать, а почему-то желательно все время демонстрировать, что именно плевать и даже насрать, извините.

Причем именно сложилась такая система, не всегда такая была. Вот ранный Медведев с Макаревичем встречался, за музыку разговаривал, неформальный такой. С Удальцовым в компании с Ильей Пономаревым встречался - теперь за встречу с Пономаревым, пожалуй, и срок дать могут... С Удальцовым можно, он уже отсидел.

А сегодня отомстить обещает. Кому? Гуглу? У Кремля тут возможности ограниченные, если не посылать Петрова и Боширова с подарочком, то разве что отключить. Причем не везде, конечно, а в России. То есть наказать не Гугл (который тоже ровно в той же логике уже закрыл в России монетизацию), а своих верноподданных (а заодно и неверноподданных, конечно).

А что? Мнение податного населения барина не волнует.

И вот тут очень большая разница. У них управляют, а у нас властвуют.

Анатолий Баранов, главный редактор заблокированного ФОРУМа.мск