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Московский листок

Как у нас растет торговля с Китаем

Опубликовано 05.08.2022 в разделе комментариев 0

тайвань китай. сша
Как у нас растет торговля с Китаем

Роль Китая как торгового партнера России возрастает в условиях слома старых цепочек поставок, заявил в пятницу журналистам торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский.

"Цифры в целом хорошие, рекорд второй год подряд. Наш товарооборот за полгода вырос на 27,2%, рост намного выше среднего по Китаю. У нас есть существенное положительное сальдо в торговле с Китаем, мы видим, что российский экспорт в КНР вырос более чем на 48%, а китайские поставки в Россию – на 2% с небольшим", — заявил Дахновский.

То есть запад стал меньше закупать российское сырье и энергоносители, и мы в порядке компенсации гоним это все в Китай.

А в ответ получаем 2 процента роста в поставках китайских трусов – а куда больше? Мы и так все в китайском, у нас жоп больше нет, чтоб наращивать.

В общем, из сырьевого придатка запада мы переходим в категорию китайской бензоколонки.

Что там говорил больной Чубайс про энергетическую империю?

Но раньше нам платили все же деньгами, а теперь загадочными тугриками, которые неизвестно, куда приспособить.

 



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