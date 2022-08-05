Минсельхоз допустил запрет ввоза семян из ЕС и США

Минсельхоз призвал региональные органы агропромышленного комплекса готовиться к возможному запрету импорта семенного материала из недружественных стран.

Россельхознадзор уже начал превентивно запрещать поставки. Так, с шестого июля ограничен ввоз семян французских компаний Lidea France и Limagrain Europe.

Однако до 97% семян сахарных свеклы завозится из-за рубежа, подсолнечника — до 77%, кукурузы — до 50%, картофеля — до 30%, и чем все это заменять?

Надо сказать, что в свое время ряд изданий, в том числе ныне запрещенный Роскомнадзором ФОРУМ.мск, били тревогу по поводу монопольного замещения отечественного семенного фонда продукцией мировых монополий. Но позиция Минсельхоза и правительства в целом была непреклонной.

И вот жареный петух клюнул в жирную начальственную задницу – и что? Кто-то ответит за ту давнюю диверсию?

Зато теперь и спросить некому – все сколько-нибудь оппозиционные СМИ закрыты, от "Российской газеты" ждать неудобных вопросов правительству не стоит. А альтернативная точка зрения есть только у зарубежных медиа, перекрыть полностью доступ к которым никак не получается, интернет-то у нас тоже американский.

Тут как с семенами получается – сами себе обрезали информационную безопасность, как и раньше продовольственную.

Говорить-то можно, а как сеять без семян?

Так и со СМИ: один умный человек сказал, что опираться можно только на то, что сопротивляется давлению. Иначе провалишься…

А.Б.