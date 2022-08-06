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Московский листок

ВСУ и правда решили взорвать АЭС

Опубликовано 06.08.2022 в разделе комментариев 0

украина война всу
ВСУ и правда решили взорвать АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за сутки ударили по Запорожской АЭС, что снаряды попали на промплощадку станции. В результате удара на территории АЭС оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования системы охлаждения энергоблоков.

Даже удивительно, как все быстро сбывается.

Вчера написал: "Звучит цинично, но катастрофа типа чернобыльской могла бы остановить боевые действия, что в тяжелом положении украинских войск было бы относительным выходом из ситуации. Это позволило бы как минимум выиграть время на дооснащение, довооружение и дообучение украинских войск западным оружием и военной техникой".

Россия рассказала в ООН о нападениях украинских военных на ядерные объекты

А сегодня два удара по крупнейшей в Европе АЭС. Один еще можно объяснить случайным попаданием. А два подряд?

Киев, кстати, пострадает в случае аварии на ЗАЭС меньше, чем лежащие ниже по течению Днепра области - собственно, в основном они уже под контролем РФ, то есть интереса для киевского режима уже не представляют.

Я вот думаю, неужели и правда Европа не понимает, кого они вооружают и зачем?

Да и Степан Бандера, думаю, в гробу ворочается - все же идеология, получившая потом название "бандеровщины", столь лишенной любых моральных принципов не была...

А.Б.



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