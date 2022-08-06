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Московский листок

Новосибирск захлестнула волна преступности

Опубликовано 06.08.2022 в разделе комментариев 0

суд закон
Новосибирск захлестнула волна преступности

Новосибирск захлестнула волна преступности - по статье «госизмена» и исключительно в научной среде: с начала лета в городе арестовывают уже третьего крупного ученого. 

В конце июня обвинения были предъявлены заведующему лабораторией квантовых оптических технологий НГУ Дмитрию Колкеру, его забрали прямо из больницы. У 54-летнего физика была четвертая стадия рака, он не мог самостоятельно питаться и почти сразу скончался в СИЗО. 

В июле стало известно об аресте главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова. По версии источников ТАСС, 75-летнего физика обвинили в передаче за рубеж данных о гиперзвуковых технологиях. 

Теперь по статье «госизмена» арестован его руководитель, директор ИТПМ Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк. Как говорится на сайте организации, он является «крупным специалистом в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков».

***

Все дела - секретные, поэтому по существу сказать практически нечего. Даже прогнозируемая и неизбежная скорая смерть Колкера не вызвала никакой видимой реакции - ну что, возможно и правда находясь на смертном одре, ученый мог передавать секретную информацию врагам, отстукивая ее по кружке Эсмарха...

Плюс к тому, сама сфера исследований предполагаемых "госизменников" достаточно сложна и узкоспецифична. Ясно, что Следственному комитету по плечу дела любой сложности, но нам с вами вопросы квантовой механики могут оказаться и недостаточно знакомы.

И что тут можно сказать?

Что я всегда с подозрением относился к людям, знающим таблицу умножения после семью восемь. Ничего не утверждаю, но с подозрением...

Кто их знает, что у них на уме? Лучше их сразу всех под замок, так спокойней. 

А.Б.



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