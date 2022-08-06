Можно ли остановить Голгофу?

Это не моё мнение, я только процитировал мнение других людей. Например телеграм канал "генерал СВР" - сливает то же мнение.

Опять же "план Голгофа" - рассекретил операцию СВО на Украине ещё за 30 лет до.

Почему я уверен что в России наступит такой же пиzдец, как на Украине?

Потому что русские от украинцев не сильно отличаются. Если на Украине удалось разжечь гражданскую войну, то и в России, скорее всего, тоже удастся это сделать.

Если вы помните, всех знаковых героев "русской весны" просто поубивали, кроме Стрелкова.

Стрелков наиболее хитрожопый, он вовремя смылся. И ещё одна причина, по которой его оставили в живых - им легко манипулировать. Он до сих пор не признал свои ошибки. Сейчас я постараюсь объяснить.

Самая главная ошибка Стрелкова - он думает, что Россия существует. Стрелков на самом деле очень неглупый человек, и он действовал из определённой логики. Он считал что Россия существует. И даже вот эта кастрированная Российская Федерация, пронизанная враждебной агентурой, она будет вынуждена действовать, потому что захват Крыма западные правительства ей не простят.

Стрелков считал, что вот теперь уж точно российская элита, которая хотела дружить с западом, будет проводить другую, антизападную политику, и война неизбежна, и Стрелков хотел это использовать. Он думал, что теперь Россия будет просто вынуждена поддерживать его и ЛНР/ДНР.

Но это же совершенно не так. Это иллюзия. Никакой России давно не существует. Мы недавно наглядно убедились в этом на примере коронавируса и вакцинации.

Есть глобальное управление, причём довольно жёсткое. А Стрелков даже сейчас не понимает этого, и не желает признать свои ошибки. Он не желает признать, что России никакой нет, и что самое худшее давно случилось.

Давайте отзеркалим ситуацию. Предположим, в России появляется свой "Антистрелков". И он думает: "А давай-ка я со своими дружбанами устрою в какой-нибудь российской области сепаратизм, и мне стопудово пойдут деньги и вооружения, и я смогу заделаться важным человеком в этой новой республике. Потому что всё-равно ведь запад хочет расчленить Россию".

А вот на самом деле нет! Именно потому что этот Антистрелков сделал это сам, а не является чьим-то агентом, его грохнут вместе с его полевыми командирами, и назначат "Каца, Альбаца, Варламова". Произойдёт то же самое, что и с ЛНР/ДНР. Там всех энтузиастов или уничтожили, или выгнали, и назначили других "надёжных" персонажей. Потому что это одна и та же система.

Может быть нас сейчас слушают какие-то школьники, которые по своей дурости в будущем подвяжутся под этот "революционный" бело-сине-белый флаг - зачем вы им нужны? Все вредители уже в Кремле. Все роли распределены, всем провокаторам заплатили, энтузиасты тут нафиг не нужны.

Энтузиасты нужны этим провокаторам с единственной целью - использовать их и подставить.

В 1917 было тоже самое один в один - и будет снова, только вместо создания, большой страны, будет создание кучи мелких, таких же как и нынешняя - управляемых уголовниками в погонах.

И я практически уверен, что в ближайшие годы в России попытаются устроить гражданскую войну по украинскому сценарию. Обязательно что-то такое будет.

При этом искренних энтузиастов точно так же ухлопают, как и полевых командиров Новороссии. Народы похожие. И я не вижу чтобы кто-то понимал это и мог бы предупредить. Вот я сейчас всех предупреждаю, что примерно так и будет происходить. Будут бомбы летать, будет всё взрываться, и одни скудоумцы будут думать, что они сражаются за единую Россию, а другие скудоумцы будут думать, что они сражаются за свободу. "За всё хорошее против всего плохого".