Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая претендует на пост премьер-министра, утверждает, что «агрессия» якобы характерна для России последние 15 лет.

«Мы показали лидерство на Украине», – заявила Трасс членам Консервативной партии в Истборне.

По ее словам, «лидерство» было продемонстрировано «не только в плане поддержки» Киева, но и «с точки зрения противостояния России». Трасс заявила об осуждении «ужасной агрессии, характерной для России на протяжении последних 10–15 лет», передает РИА «Новости».

Стоп! Где Украина и где Британия? И с какой стати Британия возымела лидерство на Украине, с середины 17-го века являвшейся частью России?

Что бы сказали в Лондоне, если бы Маша Захарова вдруг заявила, что Кремль получил лидерство в Северной Ирландии?

Что до агрессии России в последние 15 лет, то Лиза Трасс, видимо, ведет отсчет от Грузинской войны 2008 года.

А что не от Чеченской 1994 года?

А еще лучше от Крымской войны, когда Россия показала ужасную агрессию против цивилизованного мира, высадившего десант в Крыму? Сражение при Альме, атака легкой кавалерии под Балаклавой…

Тогда тоже британской кавалерией рулил лорд, не командовавший до того даже эскадроном, кстати, оставшийся в живых, в отличие от подчиненных ему солдат. И экспедиционный корпус союзников спасло только то, что русской армией командовали такие же недотепы.

А платили за все солдаты, с обеих сторон проявлявшие чудеса мужества.

А.Б.