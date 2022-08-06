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Московский листок

Пелоси испытала нервную систему Ким Чен Ына

Опубликовано 06.08.2022 в разделе комментариев 0

сша госдепартамент
Пелоси испытала нервную систему Ким Чен Ына

Поездка спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в демилитаризованную зону на границе Южной Кореи и КНДР подстрекает корейский народ к очередной конфронтации, заявил глава департамента информации МИД Северной Кореи Чо Ён Сам.

По его мнению, это очередное проявление враждебной политики США по отношению к другим государствам.

Тот факт, что Пелоси говорила вместе с южнокорейскими властями о «сильном и расширенном сдерживании», чтобы справиться с «северокорейской угрозой» и самостоятельно посетила совместную зону безопасности в Пханмунджоме, является проявлением враждебных взглядов нынешней администрации США по отношению к КНДР, — говорится в публикации на сайте ЦТАК.

Чо Ён Сам назвал Нэнси Пелоси «величайшим разрушителем международного мира и стабильности» и заявил, что Соединенные Штаты «расплатятся» за все те проблемы, которые создала Пелоси в ходе своего азиатского турне.

У нас как-то смотрят на ситуацию с Пелоси с западной точки зрения. И делают вид, что другой точки зрения не существует или она несущественна. Мол, при 11 авианосцах можно ездить куда хочется.

Но есть страна, которой положительным образом плевать на американские авианосцы. И вот особую позицию КНДР стоило бы учитывать. Потому что в Третьей мировой войне известно, на какой стороне будет Северная Корея.

 А.Б.



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