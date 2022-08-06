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Московский листок

Мэр Хиросимы цитировал Толстого, но представителей России не пригласил

Опубликовано 06.08.2022 в разделе комментариев 0

япония хиросима
Мэр Хиросимы цитировал Толстого, но представителей России не пригласил

Во время траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы мэр города Кадзуми Мацуи во время выступления с речью процитировал Льва Толстого.

«Необходимо, чтобы все кнопки запуска ядерных ракет стали ненужными. В этой связи нам стоит вновь поразмыслить над словами писателя Льва Толстого: «На чужом несчастье счастья не построишь, но именно в счастье других скрывается твое счастье», — заявил глава города.

Правда, администрация Хиросимы не пригласила представителей России на церемонию.

Присутствовал премьер-министр Японии Фумио Кисида и представители 99 стран, в большинстве своем не имевших к этому никакого отношения. И представители США, наоборот, имеющие к трагедии Хиросимы прямое отношение.

В 1945 году 6 августа американский бомбардировщик B-29 сбросил на центр города четырехтонную урановую бомбу под названием «Малыш». Радиус полного разрушения составил 1,6 км, радиус взрывной волны — порядка 20 км.

В результате взрыва атомной бомбы в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс.: люди умирали от полученных ран и облучения. Город был стерт с лица земли. Сейчас жертв бомбардировки насчитывают более 300 тысяч.

Американская военная база на юге Японии включает в себя пирсы для базирования атомных подводных лодок с ядерным оружием на борту, которое запрещено на территории Японии.

 А.Б.



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