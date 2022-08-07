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Московский листок

Вы там белены объелись, что ли???

Опубликовано 07.08.2022 автором в разделе комментариев 0

Вы там белены объелись, что ли???

Новые власти освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей хвастливо распространяют ролик, как надо бороться с врагами народа. Вот мы какие молодцы, такое ноу-хау придумали! Мы их будем ВЫДВОРЯТЬ.

 

Выглядит это так: посреди чиста поля блокпост, на дороге стоит военный и зачитывает постановление о выдворении какому-то утлому мужичку в майке-алкоголичке, семейных трусах и с пластиковым пакетиком в руках. Мужичок был уличён в "воспрепятствовании деятельности военно-гражданской администрации", и его выдворяют за пределы..... х... пойми чего, но за пределы, в общем. С освобождённой территории на неосвобождённую территорию. С глаз долой. Военный дочитал постанову, солнцем палимый мужичок зашагал со своим пакетиком за блокпост, то есть х... пойми куда. Ролик распространяется как модельный, типа, берите с нас пример.

 

Друзья, вам там августовским солнышком головку напекло? А также вашим кремлёвским кураторам из внутриполитического блока? Вы там совсем все с глузду съехали??

 

Не будем сейчас занудствовать о таких скучных материях, как правовые основания таких "выдворений". На каких-таких основаниях выдворяют? Куда и откуда? Вы сначала статус территории определите - часть ли это РФ, отдельная республика или ещё чего. Границу оборудуйте. А выдворение из Пырловки в Щеневмерловку - ну, такое. Всё равно как поджопник дать.

 

Зуб даю, что мужичок, не будь дурак, на следующий же день в родной хатынке рядом с жинкой храпел. Или вы всерьёз поверили, что он с пакетиком ушёл новую жизнь начинать?

 

Ну, попёрся выдворенный из Пырловки Запорожской области в город Запорожье, например. И тут же встал под ружьё - воевать против вас, остолопов стоеросовых. Там таких в семейных трусах с пакетиками сразу мобилизуют - будьте-нате. Вы этого добиваетесь? Чтобы помочь Зеленскому лакуны в мобилизационном призыве восполнить?

 

Другими словами, отправив мужика в областной центр искать прокорм, вы тем самым признаёте, что на это самое Запорожье не претендуете? Спасибо, что хоть сказали, а мы-то полагали, что вы Запорожье освобождать собрались. Вот это молодцы. То есть, перемещая людей из одной пырловки в другую, вы показываете, что тут наша пырловка, а тут не наша? А ничего, что Президент о демилитаризации и денацификации всей Украины сказал, а не только занятой вами пырловки?..... Я, мож, что-то пропустила, и уже объявлено о разделе Украины, как Германии, на осси и весси?....

 

Давно уже пора привыкнуть к тому, что любой гражданин, которого вы в семейных трусах отправляете за околицу, - это ВАШ ГРАЖДАНИН. И поступать с ним нужно соответственно. Если он "препятствовал деятельности власти" - значит, не отпускать его надо на четыре стороны, а поступать сообразно содеянному. Если нанёс ущерб - значит, судить и сажать. Если просто фак показал в сторону комендатуры - значит, убеждать и перевоспитывать. Всё равно рано или поздно, - через полгода, года, три года - придётся это делать. Всех за околицу выставить не получится, если, конечно, вы внимательно слушали и правильно поняли цели специальной военной операции. ЭТО ТЕПЕРЬ ВАШИ ЛЮДИ И ВАШИ ПРОБЛЕМЫ.

 

Так что Запорожской и Херсонской ВГА я бы советовала ролики эти угробищные повытирать и не позориться.



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