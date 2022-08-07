Член городов русских

О НАСЛЕДНИКАХ

Очень длинное воскресное чтение, но это лёгкое чтение.

28 июля, в России и на Украине отмечался День Крещения Руси, и в ходе поздравления украинцев с двойным праздником (на Украине в это день отмечается некий день государственности), президент Зеленский в своей вдохновенной речи объявил, что Украина является единственной законной наследницей Киевской Руси. Все достижения правителей, начиная от Аскольда и Дира, и заканчивая Владимиром Мономахом, принадлежат исключительно украинцам.

Понятное дело, что простить такое Зеленскому в Москве никак не могли, посему Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков сказав, что украинский лидер, видимо, «прогуливал уроки истории в школе», осчастливил нас истиной: «Мы все прекрасно знаем, откуда пошла Древняя Русь. Было два центра образования государства. Какой из них раньше возник – Новгород или Киев – тоже является предметом дискуссии для историков. Многие говорят, что на Новгород нужно опираться, когда мы говорим о том, что центр древнерусской государственности зародился на севере, – пояснил Мягков. – Там Ладога, там Волхов, там торговля через Балтийское море. Именно туда по «Летописи временных лет» пришел княжить Рюрик со своими братьями. А это, извините, документ». Кстати, этот документ называется «Повесть временных лет», а не «Летопись временных лет». Но это так – мимоходом.

Меня уже не забавляет эта уверенность официальных историков верить в найденный в архивах документ. Сами в угоду начальству пишут любую брехню, но скажут им, что это бумажка из архива – и всё! И в бумажке этой великая правда!

В статье обо мне в Википедии есть строки писателя-детективиста А.А. Бушкова: «Мухин — сыскарь от Бога (пока не заклинится на жидомасонах)». Правда, не могу ответить Бушкову взаимностью, поскольку уже лет 25 не читаю художественной литературы, тем более, детективов, а за оценку моих работ, спасибо! И чтобы поняли, о чём речь: в 1993 году, увидев даже не сами документы, а текст документов по «Катынскому делу», я без сомнений объявил, что это фальшивки, и показал, почему это фальшивки. А через 17 лет к депутату Илюхину пришел бывший работник КГБ, который эти документы фальсифицировал и подбрасывал в архивы, и предъявил Илюхину оставшиеся у него артефакты, доказывающие правдивость его сообщения о том, что документы в российских архивах уже сфальсифицированы.

Так вот, как «сыскарь от Бога», я проанализировал «Повесть временных лет» и установил, что задачей летописцев, при описании начального периода истории Руси, была задача скрыть то, что один из первых русских князей был убит, и убит христианами.

С приличествующими подробностями я описал это расследование 10 лет назад в серии статей «Индоевропейцы. Славяне. Русские» http://www.ymuhin.ru/node/815/1-indoevropeitsy-slavyane-russkie. Ну, а сейчас, на выходные попробую выделить из того исследования только ненормальности «Повести временных лет».

Скифы и русские

Я историю нашего народа увидел так.

После падения гуннской державы в пятом веке, ещё до переселения славян в Поднепровье в этом районе стал заметен бандитский народ росов, имеющий скифское происхождение. Этот народ был известен и тюркским летописцам, и византийским, впоследствии стал известен как росомоны, а грабили росомоны с судов и пешим строем. Пользуясь слабой начальной организованностью переселявшихся вдоль Днепра славян, росомоны, разумеется, совершали и на них грабительские походы, а потом обложили данью союз славян-полян, заселивших земли вокруг Киева. В современной терминологии, росы полян начали «крышевать». Вот по этой «крыше», скорее всего, и сами русские, и иностранцы и дали нашим, уже прямым, прадедам название «русские». А сами бандюки, будучи народом, все же, примитивным, со временем быстро перешли на славянский язык, приняли верования славян и влились в состав уже окрепшей России, так как воины ей всегда были нужны для защиты, в первую очередь, от таких любителей поживиться, какими были сами росомоны.

Анализ всех фактов позволяет утверждать, что росомоны дали России не только имя, но и первого князя, а, возможно, и династию князей. Исхожу из традиций, сохранявшихся на Руси и спустя полтысячи лет, скажем, из истории княжения Александра Невского в Новгороде, когда его с дружиной новгородцы то приглашали при военной опасности, то выгоняли.

И эта моя версия имеет кардинальное расхождение с норманнской теорией «Повести временных лет», по которой княжеская, а потом и царская династия на Руси произошла от скандинавских варягов. Мне, собственно, безразлично, от кого мы произошли, хоть от папуасов, тем более безразлично, от кого произошли первые русские князья. Но в свете получаемых фактов и идей стало любопытно разобраться в этом вопросе.

Итак, сами росомоны явно произошли от скифов, а этот народ около 8 столетий жил на землях, на которых потом поселились русские. Наиболее убедительное объяснение название «скиф» - «сак-иф», степной змей. Но было и удивительное отличие росов от скифов, как писал «Псевдозахарием» в 555 году: «...соседний с ними (амазонками) народ «hrws» (рос или рус) - люди наделённые огромными членами тела: оружия нет у них, и кони не могут их носить из-за их размеров»». Насчет коней, это, конечно, гипербола, но, скорее всего, они своим ростом действительно сильно выделялись среди низкорослых степняков.

Кроме этого, у восточных народов сохранилось описание росов, согласно которому они имели внешний вид и одежду, идентичную той, что была у запорожских казаков тысячелетие спустя. Включая непомерные по объему шаровары, которые, видимо, имели практическое значение – должны были ослаблять удар противника по ногам: «(Русы) носят широкие шаровары, на каждые из которых уходит сто локтей материи. Надевая такие шаровары, собирают их в сборку у колен, к которым затем и привязывают» (Ибн-Русте). «Они шьют шаровары приблизительно из 100 гязов хлопка, которые надевают и заворачивают выше колена» («Пределы мира»)».

Но главное в этом то, что первые русские князья-язычники имели именно такую прическу, и именно такие усы, как впоследствии имели только запорожцы, а это установлено точно.

Византийский историк Лев Диакон оставил описание внешности внука Рюрика Святослава, которого он видел при встрече Святослава с императором Цимисхием: «Вот какова была его наружность: умеренного роста, не слишком высокого и не очень низкого, с густыми бровями и светло-синими глазами, курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней губой. Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны её свисал клок волос — признак знатности рода; крепкий затылок, широкая грудь и все другие части тела вполне соразмерные, но выглядел он хмурым и суровым. В одно ухо у него была вдета золотая серьга; она была украшена карбункулом, обрамленным двумя жемчужинами».

Обратите внимание на то, что нам потребуется чуть дальше. Лев Диакон видел скандинавских варягов, поскольку они служили в гвардии византийского императора, но, как видите, у него даже намека нет на то, что Святослав хоть чем-то на варягов похож.

Получается, что кутюрье росомонов был исключительно креативным, и ни у кого в Европе не хватило смелости эту моду повторить. Ну, в самом деле, по стандарту уже запорожцев, в шаровары должно вмещаться 40 гарбузов (тыкв). У какого европейского кутюрье на такое духу хватит? Да и для бритья головы и щек фигурно, а не «свинским» способом – не с помощью пламени, а с помощью бритвы, - нужна хорошо затачиваемая сталь. По тем временам такой сталью мог быть булат, и на Руси он был (о чем ниже). А в те времена и позже, заросшие волосами скандинавские варяги, к примеру, сражались топорами и даже приличные мечи не могли сами изготавливать. Свои мечи, по данным историков, скандинавские варяги покупали во Франции.

Вот эта исключительная оригинальность внешнего вида первых русских князей до принятия ими христианства, еще раз косвенно подтверждает мою мысль о том, что свои «братки-росомоны» дали полянам и династию князей.

Ведь это логично: поляне своих бандюков пригласили отбивать их от других бандюков, желающих собирать с полян дань, а вожак росомонов стал, соответственно, князем полян. Естественно, что князь со всем своим племенем принял славянские язык и верование. Это подтверждает и то, что славяне считали росомонов близким людьми, и по сведениям восточных летописцев, славяне дружинами по 100-200 человек шли к русам служить. Конечно, они могли пойти и к бандитам, чтобы разжиться на грабежах вместе с ними, но дело в том, что летопись подчеркивает, что славяне шли к русам, «чтобы этой службой приобрести для себя безопасность».

Подведу итоги: по целому ряду прямых и косвенных доказательств у меня есть все основания полагать, что славянское племя полян ассимилировало в себя племя скифского происхождения, члены которого имели мощное сложение, бандитский нрав и пережитки матриархата. Это племя летописцам тех времен известно, как росы, русы или росомоны. Это же племя дало славянам первую династию князей, и имя – русские.

Но нынешняя «серьезная» история с этим не согласна, потому как в «Повести временных лет» такое не написано.

Кто были летописцы?

Опираясь на «Повесть временных лет», «серьезные историки» утверждают, что славянские племена, заселившие северные земли России, выстрадали мысль, что «земля у нас обильная, порядка только нет». И решили найти себе импортного князя, чтобы тот навел среди них порядок.

Эта история с призванием Рюрика не только лжива, но и неправильно понимается, а ее ложь, вполне возможно, и следует от неправильного понимания того, что летописцы хотели сказать.

Ну, скажем, согласно «Повести временных лет» новгородцы (вернее, будущие новгородцы, поскольку Новгорода тогда еще не было), отбивши нападение варягов с Балтики, посылают гонцов за князем Рюриком и варягами «за море». Поскольку сегодня мы знаем, что ближайшее от них море - Балтийское, то и делается безусловный вывод, что они посылали гонцов к скандинавам или иным прибрежным балтийским народам.

Но кто сказал, что под словом «море» наши предки имели в виду то море, что имеем в виду мы? Когда наши предки уже славянами вышли к реке Волхов, то то, что мы называем сегодня морем, они в последний раз видели пять тысяч лет назад, и было это море Каспийским. После этого они 5 тысяч лет передвигались исключительно сухим путем, вдали от любых морских побережий. С чего бы они придумывали слово для того, чего никогда не видели?

Для наших предков морем было обширное мокрое пространство, которое не обойдешь. Да, это могло быть и море, но и крупное озеро, и обширное болотистое пространство. И в случае с приглашением Рюрика, речь шла об озере Ильмень, и сейчас достаточно большом, а тогда оно было еще больше. То есть, находящиеся на северо-западной границе славянские племена, подвергшиеся нападению бандюков из Скандинавии, из Балтики, посылали гонцов не на север, в Скандинавию, а на юг, в Киев, к князю мощного славянского племени полян, которое уже называло себя русскими.

Логика просто кричит об этом.

Именно славянское племя полян, выйдя к границам степи, первыми столкнулись и с остатками очень агрессивных народов, и с нарождающимися агрессивными народами, такими, как аланы, угры или хазары. И именно полянам должна была первым прийти в голову мысль об организации государства для своей самозащиты. Государства, оснащенного воинской силой. А такой силой в те времена являлась дружина князя.

Итак, речь идет о событиях, примерно, 800-890 годов нашей эры. Из Википедии: «Впервые имя Рюрика упоминается в «Житии святого князя Владимира», написанном предположительно около 1070 года монахом Иаковом Черноризцем: «самодержцю всея Рускыя земля Володимеру, вънуку же Иолъжину (княгини Ольги) а правнуку Рюрикову». Самый ранний летописный свод из дошедших до нас, «Повесть временных лет», был написан примерно на сорок лет позже, и там подробно излагалась история варяга Рюрика. Историкам не известны другие независимые источники по князю Рюрику». То есть, первое упоминание об этих событиях появились спустя 210-250 лет после самих событий, а о Рюрике и варягах-русь в мире известно только и исключительно из «Повести временных лет».

Понятно, что сами исторические события откладывались в коллективной памяти, откладывались и имена, и названия, посему летописцы легко могли их восстановить и спустя 250 лет путем расспросов стариков и выслушивания былин и легенд, но в «Повести…» указаны точные даты событий. А вот эти даты летописцы откуда узнали? Ведь даты людьми и сейчас легко забываются, а кто их помнил тогда, когда не было календарей, да и летоисчисление было уделом избранных? Значит, у летописцев «Повести…» были письменные первоисточники, как собственные, так и греческие, но, главное, - и языческие!

Ведь славянские жрецы (волхвы) вели записи как минимум со времен, когда славяне покинули Венгрию, то есть, с 6-го века, поскольку глаголица в это время уже существовала. Тогда почему киевские летописцы начали историю собственно России с 862 года и с пограничных окраин Руси, а не раньше, и не с Киева, если они знали историю настолько точно, что могли указать даже год событий?

Значит, у летописцев были причины, начать историю России с 862 года и не раньше, и не с Киева. Вот и возникает вопрос – а кто были эти летописцы? Понятно, что это были монахи, а вот кто они были, как сегодня бы сказали, по национальности? (Насторожившихся прошу успокоиться - речь пойдет не о евреях).

Как ни странно, это практически известно. Дело в том, что, как выяснено историками русской церкви еще в 19-м веке, и «Повесть…», и остальные летописи на Руси до 15 века писались христианами-арианцами, сторонниками христианского учения, не так толкующего святую троицу. И западной, и восточной церквями это учение довольно быстро было объявлено ересью, тем не менее, оно прижилось у ряда германских народов, в том числе, у готов.

Давайте о готах.

Готы

Готы – германский народ, их прародина Скандинавия, в первом-втором веке нашей эры готы из Швеции по рекам пробрались на юг и достигли Черного моря и Дуная, и здесь стали головной болью всех, включая Римскую империю.

В 257 году их отряды врываются в Крым, грабят Боспорское царство, захватывают его флот и грабят берега Малой Азии, попутно уничтожив скифское царство с центром в Крыму. Весной 258 года днестровская флотилия готов грабит берега Босфора, в 262 году они грабят Фракию, в 267 году, выйдя уже из устья Дона, готский флот грабит окрестности Коринфа и Афин. В 269 году, столкнувшись с готами у города Ниш (ныне в Сербии) римская армия терпит поражение, и римский император отдает готам Дакию.

Короче, прекрасные были бандиты!

Готы ненадолго создали свое королевство на территории нынешней Украины, а в четвертом веке они принимают христианство именно арианского толка, и изобретают алфавит из 27 букв для распространения библии на своем языке. Именно этот алфавит через пятьсот лет взяли за основу Кирилл и Мефодий для разработки кириллицы. И скорее всего, для переписывания церковных книг Кирилл и Мефодий приглашали тогдашних грамотных готов, поскольку впоследствии Мефодий обвинялся в арианской ереси, хотя он, конечно, не был в ней виноват. Просто готы крепко держались за свою веру, и переписчики-готы искажали церковные книги, переписываемые ими по заданию Кирилла и Мефодия.

Но это было потом, а в 375 году на готов нашлась управа – гунны! Гунны уничтожают королевство готов на территории нынешней Украины, и готы переселяются на Балканы, где их славная история продолжается, но нам уже не интересна. Нам важно другое, что к моменту прихода славянских племен на территорию нынешней Украины, там сохранилось, по меньшей мере, два племени готов – грейтунги (степные готы) и тервинги (лесные готы). Эти готы и попали в ядро славян Древнерусского государства, и тоже ассимилировались в нем. Поляне впитывали в себя все народы, как когда-то впитывали их протославяне на своей прародине, римской провинции Норик.

При слиянии народов побеждает язык более культурного народа, а нас как-то приучили к мысли, что мы, русские, «завсегда лаптем щи хлебали». Могли ли потомки германцев, да еще и христиане, быть менее культурными, нежели наши предки-язычники? Если говорить конкретнее, то могли ли они иметь в своем словаре меньше слов, нежели словяне-поляне?

Но вот цитата из персидской летописи 983 года, в которой летописец собрал от купцов сведения о русских городах 8-9-го века, и натыкаюсь на строчку: «Там изготавливают очень ценные клинки и мечи, которые можно согнуть пополам и они снова распрямляются сами». Это совершенно точное описание булатной стали – исключительно сложной в изготовлении. Я бывший металлург, и сначала не поверил в это, поэтому начал интересоваться, и оказалось, что и известнейший арабский ученый и знаток булата Аль Бируни тоже об этом писал: «Русы выделывали свои мечи из шапуркана, а долы посредине их из нармохана, чтобы придать им прочность при ударе, предотвратить их хрупкость. Когда они познакомились с фарандом, то изобрели для долов плетенье из длинных проволок (изготовленных) из обеих разновидностей железа — шапуркана и женского. И стали получаться у них на сварных плетениях при погружении (в травитель) вещи удивительные и редкостные, такие, какие они желали и намеревались получить». Русский булат имел название «харалуг» и вот упоминание о нем в «Слове о полку Игореве»: «Яр туре Всеволод! Стоиши на борони, прыщеши на вои стрелами, гремлеши о шеломы мечи харалужными».

Но если подумать, то могло ли быть иначе? Ведь наши предки, когда они жили на территории нынешней Чехословакии, в тогдашнем мировом центре металлургии, ассимилировали кельтское племя бойев, а кельты научились делать булат еще в третьем веке до нашей эры. Вот и получалось, что по уровню культуры и по уровню развития славянского языка, наши языческие предки были на таком уровне, что без труда моги поглотить любой народ ассимиляцией. Поглотили они и готов.

К примеру, слова «боярин (болярин)» пришло в русский язык от готов, и является словом-биномом двух языков – собственно готского и языка аланов, с которыми готы во времена своего государства были в союзе. Это русифицированное двойное звание начальника на аланском и готском языках - «бай-ярл».

Само собой, исключительные бандитские качества не могли не сделать и готов украшением дружины русского князя. А то, что готы были грамотны, мало того, их алфавит по написанию соответствовал написанию византийских текстов, а сами они знали и язык германской группы языков, приближал готов к князю ближе, чем остальных дружинников, поскольку готов можно было использовать для дипломатических целей.

К примеру, в русском посольстве, посланном в Византию в 839 году, было несколько человек, разговаривавших на языке, который был опознан, как германскийй. А вот, к примеру, имена русского посольства в Византию, посланного в 911 году Вещим Олегом для заключения торгового договора: «Карл, Фарлаф, Веремуд, Рулав, Стемид…». Карл – это явно немецкое имя, но этот Карл от имени князя Олега и Руси согласовал с императором Византии текст мирного и торгового договора, и подписал его первым. Такое иностранцу не поручали, такое могли доверить только своему.

А, может, и первый русский князь был гот?

А вот это вряд ли! Совершенно точно установлено, что князем начального русского государства был язычник, а готы были христианами, мало этого, повторю, упорными христианами арианской ереси. Кроме этого, как можно увидеть на мозаике Большого дворца в Константинополе, изображающей гота, в моде у готов были длинные ниспадающие волосы на голове и вполне себе кавалерийские усы, как у Буденного. То есть, русские князья внешне не были похожи на готов.

Однако в данном случае я пишу не о князьях, а о том, что раз русские летописи до пятнадцатого века написаны арианцами, то можно ли иметь сомнения в том, что Нестор и другие летописцы были монахами, происходившими от готов? По крайней мере, те из них, кто сочинял «Повесть временных лет»?

Вот это и основание задуматься, что же готы и христиане хотели от нас скрыть, начав историю государства Российского только с 862 года, да еще и с далеких северо-западных пограничных окраин России, а не с Киева?

Варяги

Теперь о варягах. В переводе Лихачева «Повести временных лет» нужное нам предложение звучит так: «Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, — вот так и эти». Лихачев толи сознательно, толи по глупости исказил перевод, но об это позже, пока же о том, кто такие варяги?

Разбирая тексты тех времён, становится понятно, что «варяг» - это ни в коем случае не национальность и не подданство, и не язык, - это род занятий, это профессия, и это, кстати, хорошо видно и из приведенного предложения летописи. Кстати, на то, что это род занятий, хорошо указывает и само слово «варяг», которое выводится из двух корней германского языка, образующим слова «товар» и «охотник» - war и jagd. То есть, «варяг» - это охотник за товаром - «варягд», разбойник, если говорить прямо.

Князь древности всегда был предводитель войска, в тогдашней России это войско называлось дружиной. И это войско по своему устройству было очень мало похоже на армию в нашем понимании этого слова. Это, чаще всего была банда, но банда больше обыкновенной. Это была банда людей, связанных между собой не какими-то формальными уставами, а совсем иными отношениями. Обращу внимание, что в корне слова «дружина» лежит слово «друг», в малороссийском наречии «дружина» это жена, а в песне о Стеньке Разине его шайка откровенно ревнует атамана к персидской княжне: «Нас на бабу променял», - и Стенька тут же доказывает, что это не так. То есть, князь не имел той власти, которую имеют нынешние военачальники, а дружина имела на князя такое же влияние, какое жена имеет на мужа даже при самом крепком патриархате.

В те времена, когда убить противника с большого расстояния было невозможно, и в бою надо было видеть глаза врага, крепость войска, как ни что иное, определяли храбрость и дерзость каждого воина. Но такие человеческие экземпляры охотно шли и на предприятия, связанные с риском для жизни, - на разбой. Разбойничьих шаек по всему миру было тысячи и тысячи, пока мир не заполнился мало-мальски цивилизованными государствами. При этом и все нарождающиеся государства не только защищали от этих банд своих подданных, но многие века охотно принимали эти банды к себе на службу. Что уж говорить о князе нарождающегося государства «Русь», если даже мощнейшая Византийская империя постоянно имела в составе своей армии и банды тех же русов, и шведов, и англичан. Войска Мамая, шедшие к Куликовому полю полтысячелетия спустя, имели в своем составе банды генуэзцев.

В маленькой банде вся добыча доставалась атаману и бандитам, и в тогдашней государственной банде вся добыча доставалась князю и дружине. Но только государственная банда способна была на такие грабежи, которые мелким бандам недоступны. Поэтому рядовым бандитам служба князю была выгодна, вот только атаманам, входящих в княжескую дружину отдельных банд (так сказать, офицерам), приходилось смирять свою гордыню, что, впрочем, в России было не очень трудно, если учесть сказанное выше – то, какие отношения складывались между дружиной и князем.

Дружина использовалась князем и внутри княжества, и вне его. Вне своего государства князь с дружиной или отбивал набег другого князя, собравшегося пограбить государство этого князя, или сам шел грабить чужое государство. Однако практически таким же грабежом занимались князь и его дружина внутри государства.

Дело в том, что на Руси еще не было даже зачатков никакой податной (налоговой) системы (ее начала вводить княгиня Ольга), и князь сам ездил и собирал со своих подданных полагающуюся ему дань, а как это делалось, описано, к примеру, в самой «Повести…»:

«В год 6453 (945). В тот год сказала дружина Игорю: «Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам». И послушал их Игорь — пошел к древлянам за данью и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. Взяв дань, пошел он в свой город. Когда же шел он назад, — поразмыслив, сказал своей дружине: «Идите с данью домой, а я возвращусь и похожу еще». И отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая большего богатства». Древляне же, услышав, что идет снова, держали совет с князем своим Малом: «Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьем его, то всех нас погубит». И послали к нему, говоря: «Зачем идешь опять? Забрал уже всю дань». И не послушал их Игорь; и древляне, выйдя из города Искоростеня, убили Игоря и дружинников его, так как было их мало».

Обратите внимание на повод, вынудивший Игоря идти за данью, – недовольство дружины, дружина хотела грабежа.

И, главное, а чем князь Игорь отличался от главаря шайки разбойников, а его дружина от бандитов? Тут надо понять, что ведь и обыкновенные разбойники, идя на грабеж, не очень стремились к реальному бою с жертвой грабежа, ведь в ходе такого боя и бандиты могут быть убиты. Поэтому и мелкие бандиты старались запугать ограбляемые жертвы и наложить на них дань. В «Повести…» эпизод о приглашении Рюрика на княжение начинается словами: «В лето 6370 изгнав варягов за море и не дав им дани…», - то есть, банды из Скандинавии, напавшие на славянские племена, которые я для краткости называю новгородцами, в принципе не хотели кого-то убивать, им, как и Игорю, требовалось просто дань. Они охотились за товаром, а не за смертью.

Свои «братки»

Сейчас и уже очень давно войска делятся на соединения, части, подразделения – на дивизии, полки батальоны и т.д. С исчезновением понятия дружина, в войсках русских князей тоже появилось деление на полки. А на какие части или подразделения делилась дружина? Ведь она целиком использовалась только во внешних войнах, а на сбор дани с князем выходила только часть дружины. Кстати, с князем Игорем погибла только небольшая часть его дружины, а основное количество воинов, разделенных на две части со своими атаманами, немедленно начавшими без князя враждовать, оставалась в Киеве. По какому принципу делилась дружина киевского князя на более мелкие части?

Если учесть, как это делалось в Византии, и как это вообще делалось во всем мире, то можно не сомневаться, что и дружина русских князей делилась по принципу землячеств. То есть, были в ней банды росомонов со своими атаманами, были банды готов со своими атаманами, были и банды собственно полян. Если, на то время, ассимилированные народы внутри содружества славян еще различали друг друга по происхождению, то должно было быть только так. И, разумеется, отдельными были нанятые банды шведов и прочих иноземных наемников (если они были). Надо все же понимать, что тогда были времена, когда быть бандитом было так же почетно, как сегодня быть, скажем, депутатом Госдумы, и еще почетнее. Если вы считаете, что это не так, то вам нужно съездить в Сомали и доказать свою точку зрения тамошним пиратам.

Таким образом, в понимании ситуации изнутри проторусского государства, варяг - это бандит, а варяги это банда, которая может действовать, как на свой собственный страх и риск, так и в составе войск своего князя.

Отсюда и объяснение в «Повести…», что банда «русь» это такая же банда, как и банда англов и разных прочих шведов. Я писал, что Лихачев исказил перевод, причем так, как и летописцы-готы не решились. Вы видите у него в переводе, наряду с реальными национальностями шведов, англичан и всех скандинавов (норманны), некую национальность «готландцы». Не было такой национальности, а на шведском острове Готланд никогда не жило отдельного от шведов (свеев) народа, кстати, даже во времена викингов жители Готланда занимались торговлей, а не разбоем. В действительности в «Повести…» написано: «Идоша за море к варягом, к руси. Сице бо звахуть ты варягы русь, яко се друзии зовутся свее, друзии же урмани, аньгляне, инѣи и готе, тако и си».

Вот зачем Лихачев заменил готов на готландцев? Ведь и в начале летописи, в перечне народов Иафетова колена, готы опять упомянуты, как готы! И, кстати, там Лихачев не догадался переделать их в готландцев. Ну, ладно.

Заметим, что на Балтике десятки поколений историков землю носом рыли, пытаясь найти хоть что-то похожее на шведское племя «русь» и на Рюрика. Ноль!

Или, если хотите, они нашли следующее, изложенное в переводе английской книги «Викинги: набеги с севера»:

«Согласно летописи XII века (а это все та же «Повесть временных лет» - Ю.М.), примерно за 50 лет до того, как Ролло утвердился в Нормандии, погрязшие в междоусобицах славянские племена в 100 милях к юго-востоку от сегодняшнего Санкт-Петербурга уговорили вождя викингов Рюрика и его братьев Синеуса и Трувора прийти править ими и навести порядок. Братья согласились и основали три княжества.

Где-то после 862 года Синеус и Трувор умерли, и Рюрик властвовал надо всей обширной областью со своего трона в крепости на реке Волхов. Известная под названием Новгород, или Новый город, земля вокруг крепости Рюрика стала опорным пунктом так называемых русов (вероятно, искаженное название населения местности Родр, впоследствии Рослаген — гористого прибрежного района в Восточной Швеции). Начиная с Рюрика и вплоть до сына Ивана Грозного Федора, эти скандинавы правили самой крупной средневековой державой Европы — Россией».

Вас это устраивает? Нет, не в смысле того, что предки русских князей были скандинавами, это чепуха. А в смысле логики этих сведений. Ведь нам сообщают, что есть сегодня в Швеции местность Рослаген, по звучанию очень похожая на Русь. Ну, как бы похожая. Правда, эта местность раньше называлась Родр, но это ничего, сойдет. Так в этой местности могли жить, а могли и не жить, некие русы, раз сегодня местность называется Рослаген.

И основываясь на вот таких «надежных» предположениях, делается вывод, что эти предполагаемые русы, видишь ли, основали династию в России, о которой авторы этого научного труда узнали не из скандинавских хроник или хотя бы легенд, а из русской летописи. Слепить такую версию, это, конечно, мощный научный подвиг, поскольку натянуть корень «род» на корень «рус» это все равно, что натянуть резиновый шарик на глобус.

Пишущая на темы о Рюрике историк Лидия Грот сообщает http://pereformat.ru/2012/09/nachalo-rusi/, что был и подходящий Рюрик, правда, звали его Рорик, но в Дании. О нем известно, что этот датский Рорик в 863 году кланяется в ноги королю западных франков Карлу Лысому и получает от него удел во Фрисландии. Впрочем, через 4 года Лысый его выгнал, и куда потом этот Рорик делся, неизвестно. Авторов норманнской версии не сильно смущает, как мог этот Рорик, как бы ставший князем Рюриком новгородцев в 862 году, уже в 863 наниматься к Лысому. Главное, что был такой Рорик!

Ну, ладно.

Логика требует сделать вывод, что летописные варяги «русь» и «готы», это шайки бандитов «по национальности» росомоны и готы, известные только внутри восточнославянского мира. Это наши собственные «братки» с районов, прилегающих к Киеву.

«Варяги» - это воинское подразделение дружины князя, что-то вроде современных «батальонов». Варяги-русь – это часть (подразделение) дружины киевского князя, варяги-готы, еще одна часть той же дружины, по логике была еще и часть «варяги-поляне (словене)», не исключены «варяги-свеи (шведы)».

Забегая вперед скажу, что когда Олег с малолетним Игорем, сыном умершего Рюрика, оставил без князя новгородские земли и переселился на княжение в Киев, то он: «И остави врягам дань дати от Новгорода триста гривен на лето…». Что – опять шведам?? Нет, эту дань новгородцы обязаны были платить тем варягам, тому воинскому подразделению князя Олега, которое осталось в новгородских землях защищать русские границы как раз от этих шведов.

Так не ищут

Рассмотрим сначала версию, щадящую норманнскую теорию.

Итак, «Повесть…» сообщает, что новгородцы отбились от варягов, а этими варягами были скандинавы, поскольку пришли варяги со стороны Балтики.

Это новгородцам как-то сразу не понравилось: «И реша себе: князя поищем, иже бы владел нами и рядил ны по праву». Пока все логично, ведь князь без дружины, это не князь, следовательно, уже не новгородцы сами будут отбиваться от скандинавских варягов, а князь с дружиной. Это хорошо! Кроме того, князь станет независимым арбитром в спорах новгородцев между собой – «рядил ны по праву». Тоже понятно.

Однако далее логика теряется: «И пошли за море к варягам, к руси». Подождите, а как это должно выглядеть, если это море не озеро Ильмень, а Балтийское? Я уж не говорю о том, что только, что от этих заморских варягов едва отбились. Но, главное, если «поищем», то значит пришли новгородцы к банде русь, предложили атаману построить всю банду, зажгли свечку и начали искать себе князя среди этих русиновских бандитов? Так, что ли? Но если они сразу шли к атаману руси, желая именно его, атамана, сделать князем, то почему «поищем»? А если хотели искать князя среди атаманов всех варяжских банд Балтики, то почему пошли сразу к руси? Наверно в Скандинавии были и получше бандиты, раз о варягах-руси в скандинавских сагах и легендах никто никогда не слыхал.

Нет, так князя не ищут. Вот те же новгородцы после победы князя Александра над шведами на Неве, выгнали его из города, но тут на горизонте замаячили ливонцы, и новгородцы побежали к отцу Александра, князю Ярославу Всеволодовичу, и начали просить у него сына на княжение в Новгороде. Ярослав, учитывая, что новгородцы уже выгоняли Александра, дал им в князья другого своего сына, Андрея. А ливонцы все ближе. А новгородцы присмотрелись к Андрею и снова побежали к Ярославу Всеволодовичу: «Забери «взад» Андрея, а дай Александра!». То есть, князя выбирают не в банде, и не в княжеской дружине. Князя выбирают у отца этих князей.

Так почему летописцы нарушили логику, утаив, у какого князя новгородцы просили себе для княжения Рюрика? Ответ один: потому, что летописцы хотели скрыть имя отца Рюрика, скрыть то, кем он был!

Понимаете, реальное событие обязано исходить из предшествующих событий и иметь продолжение в событиях будущего. Если этого нет, то тут что-то не так.

Понять новгородцев

Предшествовавшие события.

На новгородцев нападают банды с берегов Балтики, и новгородцы ищут от них княжескую защиту. Это логично. Но князь, помимо главной защиты – защиты от угона в рабство, все же, облагает подданных данью. Однако, ведь и скандинавские бандиты хотели всего лишь обложить новгородцев данью, чего же новгородцы сопротивлялись? Какая им разница, кто у них князь, и кто берет дань? Ведь главное, чтобы защитил.

Так вот в этом-то и дело. В те времена Скандинавия еще не вошла в свой расцвет открытий и завоеваний, и все побережье Балтики было заселено отдельными, суверенными, мелкими бандами, находившимися только в самом начале государственного строительства. Какую из этих банд ни пригласи, а найдется еще десяток банд, которые все равно будут приплывать, и тоже будут сдирать с тебя и свою долю и угонят тебя в рабство. Кушать-то им хочется! Логично ли было приглашать из-за Балтики князя, даже если он и атаман никому не известных на Балтике варягов «русь»? Абсолютная глупость!

Тут, что еще важно. По результатам работ современных шведских историков, в самой Скандинавии зачатки государственной организации появились только в XI веке, то есть, через двести лет после того, как было организовано государство в России, а завершили шведы организацию своего государства только к концу XIII века. Ну и кому нужны были эти дикие люди в качестве князя?

Теперь, так сказать, полная версия летописи - версия того, зачем именно новгородцы искали князя. В переводе Лихачева она звучит так:

«Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, — вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами».

Тут опять Лихачев лихо перевел: «Вся земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет», - как: «порядка в ней нет». Что значит «порядка нет»? Полы не метены, посуда не мыта, постели не застелены? Уборщицу нанимали? Такой переводчик. Академик! Но черт с ним, суть в любом случае остается.

И она в том, что, в принципе, все эти словене, чудь и кривичи по отдельности не могли отбиться от шведских варягов, а объединиться тоже не могли, так как каждый считал, что это ему остальные должны, а не он им должен. А избрать из своих рядов кого-то, кто бы их судил и наряжал на службу, тоже не могли потому, что никто не верил, что избранный из их племен будет действительно справедлив, и не будет действовать на пользу только своего племени или рода. Нужен был кто-то, кто не имел бы родственных связей, ни с каким из племен, с одной стороны, и, главное, имел бы знания, как «наряжать» тяготами всех без обид для каждого, то есть, имел бы опыт государственного управления. Но для этого, опять-таки, надо было обращаться не к балтийским бандитам, полным профанам в этом деле, а к царю, князю, хану или кагану – к тем, кто имел в своем распоряжении таких знающих людей. То есть, логика опять ведет нас к Киевскому, уже русскому князю. Ведь только если новгородцы просили защиты у киевского князя, и тот дал им сына с варягами из своей дружины, то тогда все понятно и все логично.

Еще: «И избрались трое братьев со своими родам, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля». Как видим, целью новгородцев было, все же, привлечение войск («Взяли всю русь»). Попутно скажу, что у историков есть мнение, что на самом деле князь был один – Рюрик, а Синеус и Трувор – это его прозвища. (В те времена у славян синий цвет – это не тот, что у нас, это просто тёмный цвет, включая и синий, и чёрный).

Еще момент. Пришедшее из Паннонии на северо-запад будущей России славянское племя кривичей, довольно быстро объединилось с остатками живших там финно-угорских племен. Географически это объединение находилось в начале самого большого в мире потока товаров – в начале пути «из варяг в греки» (основная нитка которого шла по Днепру). А практически в конце этого пути (перед выходом в море) жило славянское же племя полян, точно так же заинтересованное в исправном прохождении товаров по Днепру. Ну, неужели славяне-кривичи, имея центр в Смоленске на Днепре, не имели никаких связей со славянами-полянами, с центром в Киеве на том же Днепре? Неужели в своих планах по обороне, кривичи ну, никак не рассчитывали на полян?

И, наконец. Почему новгородцы просили именно варягов-русь, а не варягов по выбору киевского князя? Так ведь князь, не подумавши, мог послать с сыном и варягов-готов, а новгородцам вот такие вооруженные сродственники тех, от кого они отбивались, как-то не нравились. Понять новгородцев можно? Можно.

Надо сказать, что у серьезных историков, на мой взгляд, имеются проблемы с арифметикой. Иначе мне трудно понять, почему я никогда не встречал анализа извращения хронологии в «Повести…». Я опустил детали и задался вопросом - а зачем монахи исказили хронологию, в результате чего получалось, что Византия как бы ничего не знала о Руси до 862 года?

У меня получился один ответ – что бы:

- скрыть, что «приходила Русь на Царьград» и была известна византийцам, как Русь, еще в самом начале 9-го века, а не во второй его половине;

- скрыть, что эта изначальная Русь уже была Киевской, а не Русь будущих Новгородских земель;

- скрыть имена первых русских князей.

Месть за князя

Вот и давайте рассмотрим события (в современном летоисчислении по Лихачеву), последовавшие за приездом Рюрика с варягами-русью на северо-западные окраины России.

862 год, Рюрик принял княжение в Новгородской земле.

864 год, княжеский престол в Киеве захватывают Дир и Аскольд, по мнению некоторых историков, это тоже мог быть один человек Дир Аскольд. Эта история из «Повести…» выглядит так: «И было у него (Рюрика) два мужа, не родственники его, но бояре, и отпросились они в Царьград со своим родом. И отправились по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе небольшой город. И спросили: «Чей это городок?». Те же ответили: «Были три брата Кий Щек и Хорив, которые построили городок этот и сгинули, а мы тут сидим, их потомки, и платим дань хазарам». Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали у себя много варягов и стали владеть землею полян».

Это сообщение Нестора как-то «на голову не налезает», поскольку Нестор «со товарищи» что-то сильно тут нагрешили против логики.

Рюрик всего год как пришел в новгородские земли, осаживаемые бандитами из Балтики, сам Новгород еще не был построен, даже крепостишки-ставки Рюрика, еще не было, со шведскими бандитами он еще не разобрался. И Рюрик посылает часть дружины за тридевять земель завоевывать Константинополь, столицу Византийской империи?! Круто! Других проблем не было? Если бы Нестор написал, что Аскольд со своими людьми дезертировали в Киев, то это было бы как-то логичнее.

Поселения на месте Киева существовали с третьего тысячелетия до нашей эры, скорее всего на этом месте и была столица готского государства, а до того, как утвердилось название Киев, византийцам этот город был уже хорошо известен как город Самбатас. Днепр – это уже основной путь «из варяг в греки», и получается, что варяг Аскольд (или Аскольд и Дир), отправляясь по Днепру на войну в Византию, не знал, что на этом пути стоит город самого большого славянского племени полян?!

Потом, если поляне действительно по 864 год платили дань Хазарскому каганату, мощному государству, к тому же, союзнику Византийской империи, то, что получается? Я понимаю, если бы варяги Аскольда ограбили какие-то хазарские владения и удрали, но вот так просто отобрать у хазар данников? (Которые, кстати, хазарам дань платили булатными мечами). И поляне согласились сменить такого сюзерена, как хазарский каган, на каких-то двух прощелыг?? Потом, если в городе не было представителя Хазарского каганата для сбора дани (о чем летопись забыла упомянуть), то тогда свой князь собирал дань для хазар, как впоследствии это делали русские князья для татар. А с этим киевским князем что сделал Аскольд?

И что смешно – всего чуть выше, описывая основание Киева Кием, Нестор сообщает (выделено мною): «И были три брата: один по имени Кий, другой — Щек и третий — Хорив, а сестра их — Лыбедь. …И построили город в честь старшего своего брата, и назвали его Киев. …Кий княжил в роде своем, и когда ходил он к царю, то, говорят, что великих почестей удостоился от царя, к которому он приходил. …И после этих братьев стал род их держать княжение у полян». Нестор, так были князья у полян до Аскольда или нет?

Мы видим, что летописцы опять выкручиваются, как могут, чтобы не сообщить нам, что же, все-таки, стало с киевским князем.

Далее.

866 год, Дир и Аскольд нападают на Византию.

878 год, рождение у Рюрика сына Игоря.

879 год, раненный в бою стрелой Рюрик умирает, оставив при Игоре регентом Олега.

882 год, Олег с малолетним Игорем и дружиной (уже не только из варягов-русь, но и чуди, словен, мери, веси и кривичей) плывет в Киев, здесь прячет свою дружину, прикидывается богатым купцом, заманивает в ладью Дира Аскольда (или Дира с Аскольдом) и коварно его (их) убивает, предварив казнь словами: «Аз есмь Олег князь, а се есть Рюриков Игорь княжичь». После этого сажает Игоря на княжеский престол в Киеве, при полном согласии с этим полян, языческих жрецов и дружины убитого Аскольда, а сам правит Русью до своей смерти в 912 году.

Давайте взглянем на это описание подвига Олега со стороны Киева. Итак, из какой-то, не имеющего отношения к Киеву и полянам, Новгородщины, едет в Киев какой-то «неизвестно кто», по имени Олег, прихватив с собою какого-то четырехлетнего ублюдка от какого-то шведа. Коварно заманивает киевского князя в засаду и убивает его, а затем сажает своего ублюдка на престол, под видом законного киевского князя, и от его имени правит Киевом?? И мало того, что киевляне сочли поступок Олега похвальным и отнеслись к нему, если не с одобрением, то с пониманием, так еще Олега и почетным титулом «Вещий» наградили?

Если следовать норманнской теории, то какое отношение Рюрик и его сын имели к Киеву и полянам? Или у полян, их жрецов и княжеской дружины так и было принято? Чтобы любой прохожий убивал их князя и залазил на княжеский престол и во главу дружины? А как в таком случае вообще надо представлять себе княжеский престол в Киеве? Как пластиковый стульчик в кафе на трассе «Москва-Симферополь»? Кто подъехал, тот и сел?

То есть, если принять версию того, что Рюрик - это какой-то атаман бандитской шайки с Балтики, - то последующие события ну никак не вяжутся с логикой. А вот если Рюрик был сыном законного киевского князя, имя которого и судьбу, летописцы от нас утаили, то тогда все логично. Тогда верный боярин киевского князя, Олег, убивает узурпатора княжеского престола, Аскольда, и сажает на престол законного внука этого князя - Игоря. Тогда и поляне, и жрецы, и дружина киевского князя с этим согласятся. Не так ли?

Оттолкнемся ото лжи

Теперь вопрос. Заказчиками «Повести временных лет» могли быть либо русские князья, либо церковь, а, скорее, и те, и другие.

Могли ли быть заинтересованными в таком сокращении своей истории русские князья?

Ни в меньшей мере! Не только в России, но и во всей Европе знатность рода, а, следовательно, и претензии на любые должности в государстве, определялись древностью рода. И князья были заинтересованы, чтобы история их рода простиралась в глубину древности как можно дальше, им было не важно, кем были и что было с теми их далекими предками, важно, чтобы они были известны и тогда. К примеру, по легенде, основатель династии польских князей и королей, Пяст, был всего лишь колесным мастером, но в родословной монархов и такой годился, если увеличивал древность рода, – «какой ни есть, а все ж родня!».

Чтобы ответить на вопрос, а почему сами князья не помнили своей родословной, отвлекусь.

Когда я жил в Казахстане, то меня удивляла и где-то даже умиляла способность каждого казаха помнить семь поколений своих предков. Я считал это похвальной традицией и только впоследствии узнал, что это обязательное требование. (Мой знакомый «торе», то есть, прямой потомок Чингиз-хана, помнил все 28 поколений своих предков, вплоть до старшего сына Чингиз-хана Джучи). Причем, требовалось не просто помнить их имена, а знать, кто кем был и какие у него были родственники, то есть, по сути, помнить огромный объем информации. Оказалось, эти знания предков нужны для выяснения, кто кому и каким является родственником, но, возможно, главное, для выяснения знатности своего рода – сколько в роду было баев, мулл, батыров. Поскольку исключительно по знатности рода избирался глава родового клана. Это антигосударственно, но с точки зрения родового клана это разумно, поскольку исключает деление рода на партии – обеспечивает единство рода.

Так вот, как-то в компании стал свидетелем разговора двух казахов, обсуждавших какого-то отсутствовавшего казаха. И о нем говорили, что тому не повезло, – у него рано умер отец, и он не знает своих предков. Действительно, информацию о своих предках может передать только отец, поскольку жен (особенно в те времена) к мужским делам не подпускали, да они и не особенно в них лезли.

А вот с отцами русских князей случилась накладка. Отец князя Игоря, Рюрик, умер, когда Игорю был 1 год. Конечно, князь Олег мог рассказать Игорю о его деде и прадеде, и, надо думать, рассказывал, но Игорь был убит, когда его сыну Святославу было 3 года. Сам Святослав был убит в 30 лет и вряд ли мог передать сыновьям даже то, что знал сам, ввиду их малолетства и своего постоянного нахождения в походах. Историю сохраняли жрецы, но введение христианства покончило с волхвами и их летописями задолго до того, как князья спохватились восстанавливать свою родословную.

Следовательно, Нестор и иные летописцы, восстанавливая историю династии Рюриковичей, поставили князя перед фактом: типа нет никаких иных сведений о твоих предках, князь, кроме Рюрика, и все тут!

Была ли в таком сокращении русской истории заинтересована церковь? Безусловно!

Чтобы это понять, нужно понять, кем были те самые Дир и Аскольд или Аскольд-Дир, или Дир-Аскольд, которые захватили власть в Киеве.

Мне видится убедительной версия, выводящая имя Дир из скандинавского «dyr» или «djur» — «зверь». Варианты имен из других языков не ложатся так четко в имя Дир, как это получается при наложении на них этих имен со скандинавского наречия германских языков. Что касается имени Аскольд, то тут тоже четко прослеживается связь с именами древнеисландского языка (языка западноскандинавской подгруппы германских языков) Haskuldr или Höskuldr. То есть, это вполне мог быть один человек с именем Аскольд и прозвищем «Зверь». После него Олег получил прозвище «Вещий», так почему и Аскольд не мог иметь свое прозвище?

И главный штрих летописи, не замечаемый историками. Летописцев-христиан совершенно не интересует, где похоронен Рюрик, родоначальник династии, – ведь он язычник. Но зато: «И убили Аскольда и Дира, отнесли на гору и погребли Аскольда на горе, которая называется ныне Угорской, где теперь Ольмин двор; на той могиле Ольма поставил церковь святого Николы». Церковь над язычником не поставят, следовательно, Аскольд был христианином. И, следовательно, он был гот!

И это мощнейшее доказательство, что никакие варяги, упомянутые в «Повести временных лет» в качестве главных действующих лиц, не были выходцами из Скандинавии, поскольку скандинавские варяги не были христианами! И главным богом у них был Один.

И то, что в дружине у киевского князя были варяги-христиане, еще раз исключает то, что это были варяги-скандинавы.

В любом случае, среди христиан Аскольд, безусловно, пользовался огромным уважением, поскольку над простым христианином церковь не поставят. Много лет спустя половцы из черепа своего врага, русского князя Святослава, сделали чашу, а Олег, как видите, дал похоронить своего врага с почестями. Чувствуется, что ему не хотелось сориться с готами-христианами дружины Аскольда, которую ему еще предстояло включить в свою дружину.

Тут следует сказать, что славяне на своей прародине, формируя новую нацию из самых разных народов, просто обязаны были стать веротерпимыми, чтобы не разорвать свой союз будущих славян религиозными дрязгами и войнами. Наши предки-язычники не имели дикой свирепости христиан и их нетерпимости к чужой вере. Поэтому если дружину возглавил христианин Аскольд, и если это не затрагивало интересы народа, то наличие князя-христианина могло и не сильно беспокоить языческий народ. Тем более, что народ и князь с дружиной существовали как бы отдельно, и кто там возглавляет дружину, народу было безразлично – лишь бы защищал. Но это, подчеркну, в случае, если действия князя не затрагивали интересы народа.

Логика ведет к тому, что киевский князь (династия князей) до Аскольда был все же язычником, подтвердит это нам и исследования происхождения названия города Киев (о котором ниже), да и Рюрик был язычником.

Еще вопрос - как Аскольд мог убить князя-язычника при том, что даже при отсутствии Рюрика с варягами-русь, дружина состояла ведь не только из готов, но и из язычников-полян? Как они допустили?

Все это так, но следует, все же, помнить, что это были грабители, бандиты. Им нужна была добыча, а не просто хлеб с маслом от тихого пребывания в Киеве и сбора пошлин с проплывающих мимо купцов. И если отец Рюрика – киевский князь - был сторонником мирного решения проблем с соседями, то после отъезда части дружины с Рюриком (а в понимании дружины, варяги-русь поплыли на север для грабежа новгородцев), дружина могла и завидовать варягам-руси, и быть сильно недовольна отцом Рюрика за то, что он не дает и ей добыть грабежом парчовые портки, кумачовые пояса, посеребренное оружие и золотые украшения.

И тут все упирается в датировку событий, поскольку, как написано выше, сильно верить в хронологическую точность летописцев не приходится. Во всяком случае, если в год исчезновения киевского князя и начала княжения Аскольда, поляне действительно освобождаются от уплаты дани хазарам, то, я полагаю, этого они добились в результате каких-то мирных или военных усилий прежнего князя, а не в результате того, что поляне вдруг решили сменить хазарского кагана на Аскольда. Следовательно, могло быть так, что отец Рюрика, давно уже не давал дружине побаловаться крупным разбоем на богатых греческих берегах, а заставлял гибнуть в степях в борьбе с хазарами. Вот в таком случае дружина могла пойти за тем, кто обещал ей этот разбой в Византии, вне зависимости от того, христианином он был или язычником.

Таким образом, и отталкиваясь от того, что летописцы (христиане-готы) скрывают имя киевского князя, бывшего на престоле до Аскольда, можно реконструировать события следующим образом.

Причина лжи

Итак, киевский князь, язычник-росомон из сифского племени россомонов, называвших себя русью, откликается на просьбы новгородцев и посылает к ним княжить своего сына Рюрика с варягами-росомонами. Соответственно, в оставшейся в Киеве дружине киевского князя возрастает вес и роль христианско-готского элемента. И атаман варягов-готов в дружине киевского князя, Аскольд, убивает князя и его оставшихся в Киеве наследников, после чего сам становится князем, обещая дружине скорые грабежи. Народ эта смена князя пока никак не задевает, поэтому на убийство старого князя народ не реагирует (а, может и реагировал, да мы не знаем). А для той эпохи убийство властителя и занятие его места, было скорее правилом, чем исключением.

Рюрик, за тысячу километров от Киева по прямой, ничего сделать не может. Более того, когда новгородцев прижимали варяги-шведы, то новгородцы все, что угодно, готовы были отдать за свою защиту, но когда приехал князь, и стало безопасно, то многим стало жалко платить князю дань. Поэтому Рюрик еще долгие годы утверждался в своей роли князя на новгородщине (к примеру, принадлежащий племени кривичей Смоленск к повиновению привел уже Олег в 882 году по пути в Киев). И Рюрик копил силы.

В 886 году Аскольд напал на Византию, что нанесло огромный ущерб именно полянам, поскольку от добычи аскольдовой дружины народ ничего не получил, да и дружина сама ничего не получила, поскольку дружину Аскольда византийцы разгромили. Но этот антигосударственный поступок разорвал мирный и торговый договора с Византией. Рюрик оказался даже в более выгодном положении, поскольку мог пускать товары «из варяг в греки» и по Волге, а вот поляне уже не могли продавать свои товары купцам, перевозящим их по Днепру в Византию – на тогдашний огромный рынок. Ухудшение материальных условий (а надо думать, что и прозвище «Зверь» Аскольд носил неспроста), скорее всего, и привело к тому, что и народ, и дружина стали слать гонцов в Новгород и намекать Рюрику, что примут его возвращение в Киеве без возражений. Но у Рюрика не было сил, а когда они появились, то Рюрик погиб в бою.

И его друг или родственник, а может просто человек государственного мышления, Олег, взял на себя миссию восстановления начала объединения северо-западных и юго-западных земель будущей России под единое государственное управление. Олег выполнил эту миссию казнью мятежника Аскольда, после чего продолжил объединение славян дальше как исполняющий обязанности киевского князя. В свое правление он подчинил Киеву древлян, освободил от дани хазарам и присоединил к Киеву северян и родимичей, затем присоединил уличей и тиверцев. Он же восстановил мирный и торговый договор с Византией.

Подведем черту. Если предложенная версия имеет смысл, то церкви было крайне невыгодно сообщать миру в «Повести временных лет», что христиане когда-то убили князя полян и боролись за разрыв России на части. А летописцам-готам было невыгодно бросать тень на граждан России готского происхождения. Но отдадим летописцам должное, они, по сути, всего лишь умолчали о том, откуда именно был пригашен Рюрик, и о роли Аскольда в Киеве, а все остальное к норманнской версии придумали последующие историки, без оснований сузившие понятия «море» и «варяги» до нашего нынешнего понимания этих слов.

Ведь со времени, когда княгиня Ольга начала делить Русь на административные округа и вводить начальные виды налогообложения (чем прекратила грабительские поездки дружины (варягов) князя к своим подданным за данью), до времени, когда писалась «Повесть…», прошло более 170 лет. То есть, во времена Нестора дружины князя в ее разбойном виде уже никто не помнил, и эта часть понятия «варяг» была забыта.

Да, что касается точности, то «Повесть временных лет» это тот еще источник.

Но других в России нет.

Член городов русских

Официальная легенда о названии Киева исходит все к той же «Повести временных лет» и гласит, что Киев основан тремя братьями Кием, Щеком и Хоривом и сестрой их Лыбедью, как столица славянского племени полян. Множество историков пыталось найти хоть какое-то подтверждение этой легенде, пока не пришло к выводу, что это чистый фольклор. То, что это выдумка, понимали и летописцы, посему они подстраховались и еще одной, как бы ими же и отвергаемой версией о том, что Кий на самом деле был перевозчиком на Днепре, перевозившим народ к киевским холмам. Сразу же возникает вопрос, а зачем летописцы тратили на этого перевозчика пергамент, если это не так? И кому нужны холмы, если лни просто холмы? Мало ли какие глупые версии могли быть в то время, и что – их все перечислять?

Между прочим, сознательные историки за этого перевозчика ухватились, и можно прочесть в статье о Киеве и такое: «Есть и другая гипотеза происхождения названия города. Киев так назван потому, что его первыми жителями были рабочие (кияне, кияны), которые обслуживали переправу через Днепр. Переправа представляла собой деревянный настил на столбах (киях) вбитых в дно». Вообще-то, летопись говорит о перевозе – лодочной или паромной переправе, а не о мостках, которые на Днепре немыслимы. Да, «кий» - это палица, однако она не предназначена для опор мостков - для вбивания в речное дно, поскольку для этого нужны бревна или палицы, заостренные на конце, а кий - это «совсем наоборот». Согласно современному словарю, кий – это «палица с утолщением на конце», то есть, это такая дубинка с головкой.

Тогдашние наши предки были язычники и молились (приносили жертвы) идолам своих богов. Само собой, чаще и больше жертвовали тем богам, кто был полезнее в хозяйстве. А таким богом был Род – бог плодородия.

Один из отцов церкви пятого века Григорий Богослов так обличал славян: «Тем же богам требу кладут и творят и славяне: вилам, Мокоши-деве, Перуну, Хорсу — Роду и Рожанице…»

А для того, чтобы Род хорошо плодил, у него должен быть исправным инструмент плодородия. Вот идол Рода и имел не вид самого бога, а вид его инструмента плодородия в рабочем состоянии. Имел вид ну очень большого и длинного инструмента. В то время и этот инструмент, и палица с утолщением на конце назывались одним словом «кий». И на Замковой горе Киева находилось главное капище Рода и его идол, к идолу ходили и ездили поклоняться поляне и остальные славянские племена. А когда селения в округе этого капища образовали город, то и город со временем назвали в честь этого инструмента Рода – Киев город (на языке современных укров – Х…їв город). В ту эпоху, напомню, слова наших предков описывали больше понятий, чем эти же слова описывают у нас. Со временем слово «кий» сузило понятие только до дубинки, а инструмент плодородия, поменяв первую букву, стал называться несколько по-другому.

Есть версия, что летописцы, дескать, застеснялись этого слова и поэтому придумали эту легенду с тремя братьями, да еще и подстраховались перевозчиком. Но летописцы же были христиане, а христиане празднуют обрезание Христа. А обрезают-то что? Тот самый кий. Не стеснялись монахи кия, просто новый духовный центр православия не мог называться в честь языческого бога – это было бы «политически неправильно». Ведь и римский император Константин, принявший христианство и перенесший столицу Римской империи в Грецию, перенес ее не в Афины, названные в честь языческой богини, а в маленький городок, который Константин заново расстроил под столицу. Русским христианам такое было не под силу – им приходилось создавать духовный центр в Киеве, и надо было что-то делать с его названием. Вот Нестор и дал в летописи фольклор и сплетни – любые версии, лишь бы они не были связаны с язычеством.

***

Закончу ответом Зеленскому и российским, словами Т.Г. Шевченко, «славных прадедов великих правнукам поганым». Кому, к чёрту, нужны то, чьи вы наследники? Ну, наследник ты Киевской Руси, и она твоя родная мама, ну и что? Умней ты стал или мужественней? Много тебе, тупому и трусливому кретину, поможет сгнивший родовой герб?

Но у импотентных дебилов, ни на что не способных, и некая «наследственность» - уже достоинство, у них, как говорится, на «без птичьи и жопа – соловей» Правда, я на этих дебилов до того насмотрелся, что не стал бы на их блеяние реагировать, но почему-то задели меня эти Дир и Аскольд. Ну и то, что никаких украинцев в те времена и в помине не было, а те потомки скифов, кто был, были в лучше случае малороссами.