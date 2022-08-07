Войска РФ обвинили в том, что они сами себя обстреляли на ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом Запорожской атомной электростанции, говорится в распространенном организацией заявлении: "Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, который подчеркивает вполне реальную опасность ядерной катастрофы", - заявил Гросси.

Украинские войска обстреляли в пятницу из артиллерии территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, выпущено 20 снарядов калибра 152 миллиметров, заявили в пятницу в Минобороны России.

В результате этого обстрела возник пожар на водородопроводе, который был оперативно потушен экстренными службами. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Сообщалось об обрыве двух ЛЭП на открытом распределительном устройстве классом напряжения 750 киловольт.

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Украинская сторона немедленно начала заявлять, что это российские войска обстреляли сами себя. Даже у нас на форуме такие заявления есть. Причем с ночи - в 3-4 часа после полуночи.

Армейская пропаганда была, есть и будет, но интересно же, какая армия пасется на ФОРУМе.мск в столько ранний час? Неужели украинская?

Представитель МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что ООН не только никак не реагирует на подобные инциденты, но и фактически сорвала визит сотрудников МАГАТЭ.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси уже несколько недель требует доступа на объект и описывает ситуацию там в крайне опасных выражениях. Украина отклонила эти запросы, опасаясь, что "это узаконит российскую оккупацию", сообщает Блумберг.

Черт его знает, может, и атомную бомбардировку Хиросимы тоже не США провели, а сами японцы? Чтобы получить удобный повод сдаться...

А.Б.