В ночь на 7 августа в Косове задержали специального корреспондента "Комсомольской правды"

Журналистку Дарью Асламову обвинили в причастности к шпионажу.

Об этом в соцсети Facebook* сообщил глава МВД самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла. При этом никаких доказательств представитель ведомства не предоставил. В своем посте он лишь уточнил, что журналистку задержали при попытке въезда в регион.

Асламова была в Сербии по заданию "КП", журналистка должна была подготовить репортаж в связи с обострением сербско-косовского конфликта.

Дарья Асламова журналист эпатажный, очень известный, но при чем тут шпионаж?

К тому же для того, чтобы заняться шпионажем против Косово нужно туда, как минимум, попасть. А сам министр сообщает, что Асламову задержали при попытке въезда.

Справедливости ради следует отметить, что в советское время воинские звания офицеров запаса в "Комсомолке" проходили по линии КГБ, как и вообще у сотрудников ЦК ВЛКСМ, которому и принадлежала газета. Формально да, госбезопасность, но реально – формальность.

Но так получалось, что первый главный редактор "Новой газеты", к примеру, имел звание подполковника госбезопасности. В каком звании состоял будущий нобелевский лауреат Муратов, не знаю, но в каком-нибудь состоял… Так у нас тогда практически все специалисты с высшим образованием были офицерами запаса.

Но Дарья Асламова, по-моему, как раз даже офицером запаса не числилась… По молодости лет.

А.Б.

PS. Пока материал готовился, кажется, выпустили уже. Что ничего не меняет по существу.