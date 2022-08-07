Сколько снарядов выпустили по Донецку?

Украинские войска в воскресенье утром выпустили 13 снарядов по Куйбышевскому и Киевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

А вот у меня ощущение, что гораздо больше! Как они там считают?

Мне друг прислал видео из пригорода Донецка, как он сидит в относительно безопасном месте в доме, вместе с собакой, а вокруг постоянно что-то взрывается, и чаще, чем 13 раз.

Нет, я понимаю, СЦКК – это официальный канал, а все, что из него выпадает – фейк. Получается, что, что я вижу своими глазами – фейк…

Кстати, никаких войск и военных объектов вокруг нет, обычный район одноэтажной застройки. Люди живут, кому бежать некуда. И Александр Иванович Гусак, который проводит свой отпуск в родительском доме – из принципа. Чтобы побыть рядом с родными, близкими. Не все бегут от войны…

А.Б.