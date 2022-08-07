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Московский листок

В Литве нашлась собственная Пелоси

Опубликовано 07.08.2022 в разделе комментариев 0

война литва
В Литве нашлась собственная Пелоси

Делегация из Литвы, возглавляемая заместителем министра транспорта и коммуникаций страны Агне Вайчюкявичюте, прибыла на Тайвань, где планирует пробыть пять дней.

МИД Тайваня заявил: «Желаем заместителю министра транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного пятидневного визита, целью которого является укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах».

Уж какое там стратегическое сотрудничество Литвы и Тайваня… Какие там передовые сектора в Литве? Сыр?

Но, полагаю, авианосец к берегам Клайпеды КНР посылать не станет. Достаточно, что в ноябре 2021 года китайское правительство решило понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах из-за открытия представительства Тайваня в Литве.

Так свободная независимая Литва закрыла для себя примерно пятую часть человечества. Зато можно теперь рыть метро из Вильнюса на Тайвань. Или в Тайвань? Я не помню…

 А.Б.



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