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Московский листок

США внедряются в еще один конфликт, чреватый мировой войной

Опубликовано 07.08.2022 в разделе комментариев 0

сша китай индия
США внедряются в еще один конфликт, чреватый мировой войной

США и Индия проведут совместные учения в 100 километрах от спорной границы между Китаем и Индией, передает CNN.

Тренировки запланированы на середину октября. Их организуют на высоте 10 тысяч футов (около трех километров) в горном районе Аули в штате Уттаракханд близ индийско-китайской границы. 

Совместные индийско-американские маневры «Yudh Abhyas» проходят регулярно на территории двух стран.

В октябре 2021 года на северо-востоке Индии местные военные патрули столкнулись с китайскими. Индо-китайский конфликт в восточном Ладакхе обострился в мае 2020 года, когда между пограничниками обеих стран произошли кровопролитные столкновения.

Пограничный конфликт двух стран, вызванный отсутствием четкой демаркационной линии, продолжается с 1950-х годов. Китай не признает так называемую линию Макмагона, определявшую границу между Тибетом и владениями Индии. Обе стороны заявляют о незаконной оккупации своих земель.

Казалось бы, при чем тут США?

Две крупнейшие державы планеты, общая численность населения которых – это почти половина всего человечества, находятся в весьма напряженных отношениях.

Как видим, весьма напряженные отношения складываются и между США и Китаем. Вероятно, США пытаются заручиться поддержкой Индии, экономика которой, конечно, уступает китайской, но темпы роста ее таковы, что к середине столетия они с КНР будут сопоставимы.

А вот теперь о роли РФ, которая прямо сейчас ведет необъявленную войну со всем Западом. И КНР, и Индия готовятся воевать на бывших российских авианосцах, на российских самолетах или их модификациях, оружием, которое является аналогом российского.

И в самом ближайшем времени половина этого оружия может быть повернута против интересов России…

 А.Б.



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