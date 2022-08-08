Ночью опять пальнули по АЭС. Зачем?

Украинские войска в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы.

В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища.

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И вот тут много вопросов. Например, зачем обстреливать кассетным снарядом (вообще-то запрещенным) энергоблок? Повредить его удастятся таким образом навряд ли.

Вероятность, что кто-то будет шляться по территории режимного объекта среди ночи тоже невеликая. Так зачем стреляли?

Особенно странно это после уже случившегося всемирного скандала с предыдущими обстрелами АЭС.

У меня только один ответ: деморализованные украинские войска уже почти не управляются. С вечера выпили и к ночи решили "пальнуть по москалям".

А.Б.