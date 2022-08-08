ГРАД/ГОВНО

Как депутату Госдумы в далёком прошлом, мне особенно больно отмечать, во что превратилась бывшая альма-матерь. То, что с 2000 года Госдума стала, по тому анекдоту, бесполезной классической летающей жужжалкой для жопы (не летает, не жужжит и в жопу не пролезает), уже 20 с лихуем лет как не секрет, но это ещё полбеды. В последнее время наша парламентская палата просто неотличима от другой палаты - для буйных сумасшедших. ЛДПР-овец Власов с достойным лучшего применения энтузиазмом переименовывает Киевский вокзал, единоросс Журавлёв в прямом эфире федерального канала угрожает убийством немецкому журналисту, но эсеры превзошли всех. На днях они презентовали ими же сформированную группу со знаковой аббревиатурой ГРАД, которая берётся вести реестр тех деятелей культуры, кто не поддерживает СВО и на этом основании должен быть отлучён от бюджетной сиськи.

Идея, может быть, и достойная обсуждения (хотя я вот, хоть зарежь, не могу понять, на каких это сраных основаниях вопросы принадлежности к чистым и нечистым будут решать Миронов с Прилепиным и кто, собственно говоря, им такое право дал), но исполнение, как всегда, подкачало. В первоначальный презентованный Мироновым и Прилепиным реестр вошли 142 фамилии. Среди них, например, такие яркие деятели культуры, как Пётр Авен, Виктор Вексельберг, Александр Гафин (безумно интересно, в каких сферах культуры прославились эти служители муз), да и в основном список носит практически случайный характер. Составлялся он, судя по всему, для того, чтобы включить туда прилепинских коллег-конкурентов по писательству, остальное - набранный с бору по сосенке гарнир. Забавно, что напротив 90% фамилий стоит пометка "молчит", а лишь некоторые удостоились пометки "против". То, что эти отметки, как и сам список, проставлялись от чистой балды - никаких сомнений нет, в противном случае напротив фамилии Ксении Лариной, уже полгода орущей против СВО из каждого утюга на всех частотах, не стояла бы пометка "молчит", ибо более оглушительного и ухораздирающего "молчания" сложно себе придумать. Другими словами, составители реестрика в подавляющем большинстве случаев вообще в душЕ не ебут, кого же они в этот список включили.

Особенно порадовала позиция "Владимир Ильич Толстой, журналист - молчит". Вообще-то людям, претендующим на культурную значимость, полезно бы узнать, что В.И Толстой не журналист, а советник Президента по культуре, и, соответственно, молчать не может по статусу. Как, впрочем, и ходить на митинги.

Сама пометка "молчит" - это тоже отдельная шиза. А как должны не молчать? Выходить на улицу с буквой Z на груди и спине? Кричать кричалки? Если, например, принять за основу, что "не молчать" - это поехать с концертами и гуманитаркой на Донбасс, то придется статью "культура" из бюджета изъять целиком, поскольку весь культурный бюджет поделить между Машковым, Мироновым, Чичериной и Пускепалисом не получится.

Эсеры очень довольны собой. И супостатов разоблачили, и сами пропиарились. А я вот считаю, что любителей составлять списочки надо бить по рукам. Вы ещё сайт "Русский миротворец" залудите для симметричного ответа ворогу. Борясь с ментальной и политической Украиной, нельзя самому обукраиниваться. А вообще психиатра в ГД я бы давно пригласила, - видать, распыляют там что-то.