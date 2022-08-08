Памяти Е.В. Сидорова

Написал давно, а дать всё не получалось.

Зигуя «Слава России!», Дмитрий Рогозин, всего 15 лет назад был русским фашистом и не простым фашистом, а из первых. https://www.youtube.com/watch?v=aI0eEH_ZuHE&t=2s

Потом нашёл нужные ходы и стал вице-премьером России, ещё недавно отвечавшим в российском правительстве за оборонно-промышленный комплекс. И вот 3 мая 2022 года на своей странице в Facebook он заявил, что поменял бы все свои должности на то, чтобы оказаться «в одном окопе» с ополченцами ДНР: «Эх, ребята, поменял бы сейчас, не задумываясь на миг, все свои должности на счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска!».

Правда, надо уточнить, что не только на 3 мая, но и на 6 августа 2022 года Славянск всё ещё под полным контролем вооружённых сил Украины, и получается, что русский фашист Рогозин мечтал оказаться в одном окопе с нацистами Украины и поменять «Слава России!» на «Слава Украине!». Но не буду строго судить Рогозина, поскольку это не самое глупое, что ему приходилось говорить в должности главы Роскосмоса. Привык, а привычка вторая натура.

Понятно, что после того, как Рогозина освободили от бремени государственной службы, многие ждали, что он рванёт на Донбасс, но Рогозин ни в какие окопы не поехал, а я в связи с этим вспомнил «Песню о Буревестнике» Максима Горького, правда не строку: «Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!», - а предшествующую строчку: «Глупый пингвин робко прячет тело жирное…». Скажем так: прячет от окопов вместе с телами остальных пингвинов правящей элиты России.

Но призыв Рогозина, надо думать, был услышан курганским жителем Евгением Сидоровым, который на своей работе, скорее всего, не вылезал из интернета и того же Facebook. И поскольку я пишу в память именно этого патриота - Сидорова, - то о нём немного подробнее.

Но сначала отвлекусь.

Медсестра Первой мировой и Гражданской войн, Софья Федорченко, написала небольшую книжку «Народ на войне», в которой воспроизвела в виде коротких записей разговоры и рассказы раненных солдат - их размышления и думы о жизни, о войне и мире, о себе и других, о своих и врагах. И вот интересен мотив тех, кто добровольно шёл на войну:

«А я так очень даже охотно шел. Домашние меня просто слезами исслезили, а я хоть бы что, стою истуканом да со стыда хмыкаю. А в думке одно: кабы поскорее. Я шумное житье люблю, разное. Мне война как раз впору».

«Я на войну шел, все обдумал. Спорить не приходится, конечно. Однако я бы и спорить не стал. Один только у нас и случай, что война, от каторжной нашей жизни оторваться. Тут только я и на свет вылез, людей вижу да про себя понять время сыскал».

«Больно тело свое работой перетружил. Отработался, руки-ноги ровно гири, на безделье не поднять. Мозги так совсем отвыкли, не утруждаются, заматерели. А с войной-то самое время пришло голове кланяться...».

Короче, в той войне эти крестьяне увидели освобождение от монотонного труда и скучной однообразной жизни. Для мужчины с ярко выраженными мужскими свойствами, однообразная жизнь очень и очень скучна. Уж лучше война!

Итак, наш герой, Евгений Владимирович Сидоров родился в 1978 году в селе Нижнее Куртамышского района Курганской области. После школы отбыл срочную службу, став пулемётчиком и младшим сержантом.

Вернувшись из армии, Сидоров мог начать интереснейшую жизнь крестьянина и стать выдающимся фермером, как его земляк Терентий Мальцев. Или спуститься в шахту и стать выдающимся новатором, как А. Стаханов, или хотя бы сесть за руль и, став дальнобойщиком, объездить всю Россию. Но для этого требовались знания и нужно было работать, а уже пришедшая к власти в России интеллигенция из всех «ящиков» своим примером поясняла, что работают, тем более руками, только дураки. А умные русские устраиваются.

Вот Сидоров и устроился на любимую работу умных русских патриотов – охранником. И двадцать лет занимался этой работой, на которой мог только мечтать о чём-то, достойном мужчины. Соответственно, домечтался не только до захвата Украины, но и до присоединения к России северных областей Казахстана:

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Зачем ему нужны были земли и недра Украины и Казахстана, при неиспользованных землях и недрах России – не понятно! Вряд ли он считал, что на этих землях охранникам больше платят, поэтому я и склоняюсь к мысли, что его поднял на подвиг Рогозин и остальные пропагандисты, развивающие патриотизм у граждан России, правда, у граждан с соответствующим умственным развитием. И в данном случае я указываю пальцем на Рогозина, потому что Сидоров более трёх месяцев колебался, но в середине июня – через полтора месяца после вступления Рогозина, - Евгений Владимирович Сидоров, 43 лет от роду, всё же решил подписать контракт с российской армией.

Подписал и отправился возвращать Украину под власть Кремля.

А уже 9 июля был на Украине убит.

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Как вы понимаете, у меня есть что сказать о таких героях. Но о живых. А «мёртвые сраму не имут».

По моему мнению, в таких случаях надо соболезновать даже о дураках. Какой ни был, а всё ж способен был на поступок – не безопасно для своей шкурки нанялся бить сограждан дубинками, а пошёл на реальный риск. А он потому и реальный, что не только ты, но и тебя. И не пластиковым стаканчиком.

И за это надо отдать должное памяти Е.В. Сидорова.

Такой мог бы ведь реально Родину защищать.