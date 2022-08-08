Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Обнаружены тела всех трех рабочих, погибших в коллекторе на юго-востоке столицы

Опубликовано 08.08.2022 в разделе комментариев 0

рабочие. капитализм
Обнаружены тела всех трех рабочих, погибших в коллекторе на юго-востоке столицы

Инцидент произошел во время ливня.

Сначала было обнаружено тело одного потерпевшего, потом двоих, — сказала руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

В правоохранительных органах уточнили, что двое погибших являются гражданами Киргизии, один приехал из Таджикистана.

Инцидент произошел днем 7 августа в районе Люблино. 13 рабочих проводили ремонтные работы в коллекторе. В результате подъема уровня воды из-за ливня они оказались заблокированными в колодце. Пятеро рабочих смогли выбраться самостоятельно, пятерых удалось поднять сотрудникам МЧС, еще трое погибли.

В течение последних трех суток МЧС рассылало предупреждения на каждый утюг. И тем не менее, кто-то продолжал гнать рабочих трудиться. Хотя всем известно, что в дождь строительные и ремонтные работы не проводятся по технике безопасности.

Но кто сегодня думает о жизни рабочих, тем более гастарбайтеров?

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вокруг чего вращается?:
Результаты
Интернет-ТВ
Мэр Хиросимы цитировал Толстого, но представителей России не пригласил
Мэр Хиросимы цитировал Толстого, но представителей...
06.08.2022
Сколько снарядов выпустили по Донецку?
Сколько снарядов выпустили по Донецку?
07.08.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Обнаружены тела всех трех рабочих, погибших в коллекторе на юго-востоке столицы (0)
Памяти Е.В. Сидорова (1)
ГРАД/ГОВНО (1)
Ночью опять пальнули по АЭС. Зачем? (18)
США внедряются в еще один конфликт, чреватый мировой войной (5)
В Литве нашлась собственная Пелоси (4)
Сколько снарядов выпустили по Донецку? (2)
В ночь на 7 августа в Косове задержали специального корреспондента "Комсомольской правды" (3)
Войска РФ обвинили в том, что они сами себя обстреляли на ЗАЭС (13)
Вы там белены объелись, что ли??? (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Медицинское сафари на дорогах РФ: одичалые коррупционеры или западные диверсанты?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Правительство Мишустина: модернизация транспорта основа модернизации страны
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок ржал
Дарья Митина Дарья Митина: ГРАД/ГОВНО
Михаил Делягин Михаил Делягин: В пороховом погребе Европы снова неспокойно: Сербия и Косово готовятся к большой битве
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss