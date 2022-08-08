Обнаружены тела всех трех рабочих, погибших в коллекторе на юго-востоке столицы

Инцидент произошел во время ливня.

Сначала было обнаружено тело одного потерпевшего, потом двоих, — сказала руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

В правоохранительных органах уточнили, что двое погибших являются гражданами Киргизии, один приехал из Таджикистана.

Инцидент произошел днем 7 августа в районе Люблино. 13 рабочих проводили ремонтные работы в коллекторе. В результате подъема уровня воды из-за ливня они оказались заблокированными в колодце. Пятеро рабочих смогли выбраться самостоятельно, пятерых удалось поднять сотрудникам МЧС, еще трое погибли.

В течение последних трех суток МЧС рассылало предупреждения на каждый утюг. И тем не менее, кто-то продолжал гнать рабочих трудиться. Хотя всем известно, что в дождь строительные и ремонтные работы не проводятся по технике безопасности.

Но кто сегодня думает о жизни рабочих, тем более гастарбайтеров?

А.Б.