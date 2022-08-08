Референдум к югу от Запорожья

Планы провести в сентябре референдум по вхождению в состав России остаются в Запорожской области, сейчас решается вопрос с точной датой, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Ранее там сообщали о создании избирательных комиссий для голосования, причем в Запорожской области уже говорили о планах провести референдум в сентябре. Обсуждается вопрос синхронизации плебисцита с Херсонской областью.

Надо сказать, идея странная со всех точек зрения.

Во-первых, часть области вместе с городом Запорожье находится под контролем Украины. Не вполне понятно, кто субъект отделения от Украины? Допустим, будут ли проводить референдум в Запорожье?

Конечно, вопрос риторический, но на месте Киева я бы провел и получил вполне предсказуемый результат – численно 70 процентов населения области идентифицируют себя как украинцы, русские всего четверть населения. И в Запорожском районе, который находится под контролем ВСУ вместе с городом Запорожье проживает больше половины населения области.

И во вторых, почему нужно присоединяться прямо к РФ? Как это будет выглядеть в правовом пространстве России, не говоря уже о международных вопросах? Что будет присоединяться к РФ? Какой субьект?

Ну объявили бы там "народную республику", вышли из состава Украины, добились признания Южной Осетии и островов Вануату… Тогда уже было бы более менее на что-то похоже, хотя бы на ДНР и ЛНР.

Ну да ладно, понятно, что мнение индейцев шерифа не волнует.