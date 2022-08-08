Зеленский назвал условие для отказа переговоров с Россией

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, правительство Украины откажется от переговоров с Россией при проведении референдумов на территории регионов, которые находятся под контролем российской армии и союзных сил.

Он также добавил, что Киев ежедневно работает для усиления поставок оружия, чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы.

Это странное сообщение – вроде никаких переговоров и нет, от чего отказываться?

Судя по всему, бывший миротворец Зеленский взял установку на продолжение войны до конца. И любыми средствами.

Об этом говорят и обстрелы АЭС, которые уже и генсек ООН назвал самоубийственными. Они такие и есть – Киев дает понять, что не остановится вообще ни перед чем.

Это и приказы руководства ВСУ проводить показательные казни военнопленных в стиле ИГИЛ, запрещенного к употреблению Роскомнадзором.

Это и использование собственного населения в качестве живого щита, в чем его уже упрекает даже "Эмнести Интернейшнл".

В общем, киевский режим превращается в УГИЛ, и это, в общем, напрямую следует из идеологии, которую создал Степан Бандера, и которая все больше становится на Украине государственной идеологией.

А референдумы – это просто повод, не мешали же референдумы в Крыму и на Донбассе переговорам. В Киеве могли их просто не признавать, и всё.

А.Б.