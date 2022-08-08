Сколько снарядов выпустили по Донецку? #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова. Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 Не хотите? Я так и думал... #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Войска РФ обвинили в том, что они сами себя обстреляли на ЗАЭС https://forum-msk.org/material/news/1... 2 В ночь на 7 августа в Косове задержали специального корреспондента "Комсомольской правды" https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Сколько снарядов выпустили по Донецку? https://forum-msk.org/material/news/1... 4 В Литве нашлась собственная Пелоси https://forum-msk.org/material/news/1... 5 США внедряются в еще один конфликт, чреватый мировой войной https://forum-msk.org/material/news/1...



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