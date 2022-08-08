Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Сколько снарядов выпустили по Донецку?

Опубликовано 08.08.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961

Не хотите? Я так и думал...

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Войска РФ обвинили в том, что они сами себя обстреляли на ЗАЭС https://forum-msk.org/material/news/1... 2 В ночь на 7 августа в Косове задержали специального корреспондента "Комсомольской правды" https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Сколько снарядов выпустили по Донецку? https://forum-msk.org/material/news/1... 4 В Литве нашлась собственная Пелоси https://forum-msk.org/material/news/1... 5 США внедряются в еще один конфликт, чреватый мировой войной https://forum-msk.org/material/news/1...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вокруг чего вращается?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сколько снарядов выпустили по Донецку?
Сколько снарядов выпустили по Донецку?
08.08.2022
Сколько снарядов выпустили по Донецку?
Сколько снарядов выпустили по Донецку?
07.08.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сколько снарядов выпустили по Донецку? (0)
Зеленский назвал условие для отказа переговоров с Россией (0)
Референдум к югу от Запорожья (1)
Обнаружены тела всех трех рабочих, погибших в коллекторе на юго-востоке столицы (0)
Памяти Е.В. Сидорова (1)
ГРАД/ГОВНО (2)
Ночью опять пальнули по АЭС. Зачем? (20)
США внедряются в еще один конфликт, чреватый мировой войной (5)
В Литве нашлась собственная Пелоси (4)
Сколько снарядов выпустили по Донецку? (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Мучительнее смерти: как страдают предатели Родины?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Медицинское сафари на дорогах РФ: одичалые коррупционеры или западные диверсанты?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Правительство Мишустина: модернизация транспорта основа модернизации страны
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок ржал
Дарья Митина Дарья Митина: ГРАД/ГОВНО
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss