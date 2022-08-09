Объявит ли этническая Украина Алексея Арестовича предателем?

Совсем не удивлюсь, если этническая Украина, когда всё происходящее так или иначе закончится, объявит Алексея Арестовича врагом и предателем. Очевидно, что предательством является уже сам стиль передач с Арестовичем, в котором не видно ненависти к русским, к тому же, его с Фейгиным «летопись специальной операции», ведется на русском языке, что объявят дискриминацией мовы.

Вторым пострадавшим за эти же грехи, наверное, станет Олег Жданов, называющий свой канал «интернациональным» и называющий российские войска «противником», а не «врагом», как того требуют некоторые зрители. Впрочем, Жданов иногда старается исправиться, но выглядит это очень формально. Не Геращенко.

Есть, конечно, некоторая надежда, что критическая масса этнической Украины свалит в Канаду и Европу, и у украинцев получится создать что-то действительно демократическое, но особенно рассчитывать я бы на это не стал. Скорее серьезные гуманистические и демократические перемены произойдут в России. Настолько серьезные, что здесь не будут считать врагом того же Арестовича и он сможет попить кофе в центре Москвы, улыбаясь и общаясь с москвичами.