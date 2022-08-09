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Московский листок

На пару шагов ближе к ядерной войне

Опубликовано 09.08.2022 в разделе комментариев 0

сша госдепартамент дснв
На пару шагов ближе к ядерной войне

Россия информировала США, что временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) свои объекты, подлежащие инспекциям. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД РФ о ситуации с ДСНВ. 

"8 августа 2022 года Российская Федерация официально информировала по дипломатическим каналам Соединенные Штаты Америки о том, что наша страна временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному договору. Это изъятие также распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные договором показы", - говорится в заявлении. 

"Хотели бы особо подчеркнуть, что принятые нами меры носят временный характер", - отметили в МИД РФ. 

Москва вынуждена прибегнуть к подобным действиям "вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории". 

Из-за односторонних антироссийских санкций прервано нормальное авиасообщение между Россией и США, а также воздушное пространство ряда стран закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории. При этом аналогичных препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов не имеется.

***

Плохо это.

Без взаимных инспекций как контролировать исполнение договора? Значит, договор исполняться и не будет.

То есть мы возвращаемся в эпоху гонки ядерных вооружений. Со всеми вытекающими последствиями.

Наши родители всерьез боялись однажды сгореть в ядерном пламени. Сейчас этот страх повыветрился, причем не только, что называется, "в народе", но и среди людей, принимающих решения.

Все чаще слышны "экспертные" заключения, что, мол, ядерная война вовсе не означает конца света, а сам по себе атомный взрыв не так и уж страшен. А уж о радиационных заражениях и вовсе что-то там понаслышке...

Мы много говорим об идиотах в правительстве - неважно, каком: нашем, не нашем... Так вот эти самые идиоты и решают сегодня, не применить ли атомную бомбу... При том, что я этим деятелям и козу бы не доверил пасти.

А.Б.



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