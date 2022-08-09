Чем помочь лицам, считающим себя политиками?

Теория глупости, в том числе политической

Мельком глянул несколько минут интервью моего старого идейного противника в СМИ, которого я когда-то считал самым умным из журналистов либеральной братии, А. Минкина. И в этом эпизоде Минкин попрекал либеральную оппозицию в том, что она не объединялась и не объединяется, а причиной разрозненности назвал глупость вождей – назвал то, что главной проблемой оппозиции называю и я. Получается, что два старика, так сказать, «в гроб сходя», не хотят просто благословить потомков на подвиги, а от нечего делать хают нашу умную молодежь.

Представляю материал и так очень сложный, и можно было бы не усложнять его рассуждениями о глупости, как таковой, тем более, что я об этом постоянно говорю, но для полноты картины я всё же посвящу теории глупости первую часть работы.

Давайте начнём с того, что как-то классифицируем глупость, поскольку мы этим словом называем ошибочные решения, но они ведь бывают по разным причинам.

Во-первых, разумеется, хоть и не часто, бывает глупость от рождения – дебильность. Поскольку это патология, то её изучают врачи и они заметили, что далеко не каждый дебил понимает, что с ним что-то не так, и ведёт себя соответственно, скажем, выбирает себе не очень сложную работу - работу по уму. Хотя, конечно, и такой понимающий дебил не любит, когда его глупость становится видна людям.

Что интересно, но и в этой, первой категории глупцов – среди больных - есть дебилы, которым не хватает ума понять, что они дебилы, - медики называют их «салонные дебилы». Эти наоборот, не имеют сомнений в своём уме и до чрезвычайности болтливы – любят поучать.

Назовём этот первый вид глупости «глупость органическая».

Во-вторых, пусть и не часто, но случаются глупые поступки у безусловно умного человека, скажем, влюбился в совершенно недостойного партнёра или на него «что-то нашло» - думал о чём-то другом, в результате автоматически поступил, не обдумав ситуацию, – скажем, пошёл на обгон, когда этого не следовало делать. Можно посмеяться, поругать его, но это не изменит ваше отношения к этому человеку – не смотря на глупые поступки, он не будет считаться кретином, да и он сам, не обидится на вас за критику, понимая, что в самом деле поступал не самым умным образом. Назовём это вид глупости глупостью «случайной».

И, наконец, на сегодня самый распространённый вид глупости - это когда малокультурный или просто слабоумный человек поступает «как все», как учили, как требует начальник, как требует инструкция или даже как ему показалось правильным в ситуации, когда на самом деле такой поступок является глупостью. В эту категорию входят и первые две категории глупцов.

При этом малокультурный глупец, на самом деле не соображает, что он, собственно, делает и о чём, собственно, говорит. Вспоминает слова, предложения и даже целые положения, записанные у него в памяти, которые он в своё время заучил, как правильные, и уверен, что эта его хорошая память и является доказательством его ума. В школе и институте ему за такую память пятерки ставили, так почему же мы не хотим признать его умным?

Вспомните сказку, как мужик и медведь сельским хозяйством занимались. Посадили репу, и мужик предложил медведю осенью собрать вершки, а он-де соберет корешки. Медведь согласился, а осенью понял, что надо быть таким же мудрым, как и мужик. На следующий год посеяли пшеницу, и медведь потребовал себе корешки. Был бы просто дебил из первой группы, то дебил и на следующий год взял бы вершки, но медведь-то был уже обученный мужиком и действовал, как учили авторитеты.

Ладно, теперь объяснение к использованию мною понятия «культура».

Под культурой я понимаю только и исключительно способность человека использовать максимум знаний, накопленных человечеством. Заметьте –«использовать», а не просто «запомнить». Если человек может не протарахтеть, а использовать очень много знаний хотя бы для того, чтобы понять ситуацию, понять аргументы, которыми обосновывается решение проблемы, – это культурный человек. Если же человек не способен использовать знания и только тарахтит «вумные слова», – он не культурный, даже если он заслуженный и народный артист России, даже если он академик.

Зачем это определение культуры надо внедрять в умы и на нём строить свои оценки?

Потому, что при виде скопища глупцов, принимающих самые идиотские решения, на ум приходят определения: и «кретины», и «дебилы», и «идиоты», - а на самом деле это могут быть вполне нормальные люди, которые в быту и в своём деле принимают безусловно разумные решения. Просто в данном случае эти люди находятся на чрезвычайно низком культурном уровне - не могут использовать заученные знания для личной оценки ситуации в данном вопросе и поэтому следуют тому, что считают мудростью. В связи с этой неспособностью они принимают решения, как медведь из сказки: «как учили», «как наука говорит», «как все говорят». Принимают решения не на основе личного анализа ситуации, а на основе имеющихся в памяти решений и жизненных шаблонов – решений, которые в другое время были бы разумными, но в данном случае - разрушительны.

Раньше я называл таких «мудраками» по аналогии – следующих дурости называют «дураками», а как назвать тех, кто следует мудрости? «Мудрак», -как ещё?

Эти мудраки, в своём большинстве, «думают», вернее, полагают, что думают цитатами. Начинаешь предлагать решение, а они тут же вылезают продемонстрировать свой ум, сообщая, что, скажем, Ленин предлагал вот так. Но с чего вы взяли, что Ленин доверил бы вам говорить от своего имени, и кто вам сказал, что, оценив настоящую ситуацию, Ленин бы повторил свою старую рекомендацию?

Этот вид глупости самый страшный. Если бы человек вообще не имел никаких знаний, то оценивая обстановку он начал бы эти знания искать, причём, искать их только применительно к возникшей ситуации – искать только те знания, которые можно в данном случае использовать. И, вполне возможно, нашёл бы правильное решение. Но учёный дурак, имеющий всяческие дипломы, ничего сам искать не будет, поскольку знает, что он и так всё знает. Да такой и не способен искать, поскольку для него поиск знаний - это запоминание новых слов, сказанных «умными людьми». И если он тебя умным не считает, то и твои слова, даже о том, что 2х2=4, он, не поняв, проигнорирует.

Вот этот третий, самый страшный вид глупости надо назвать «благоприобретённой» глупостью, поскольку таких мудраков делает глупцами образование, а оно сейчас всеобщее.

Почему такая глупость самая страшная?

Объединение дураков

Потому что таких глупцов невозможно ничему научить, во-первых, ввиду их уверенности, что они и так запомнили самые умные знания, во-вторых, потому, что все их знания хранятся не в виде образов и примерных ситуаций, а только в виде слов. В связи с чем невозможно им показать, что заученные ими слова, даже правильные, в данном конкретном случае составляют уродливую конструкцию – невозможно воздействовать на этих малокультурных дураков аргументами, поскольку все ваши аргументы для них - это только всё те же слова без образов.

Я уж не говорю о школьных знаниях, которые у образованных масс даже с золотыми медалями хранятся в памяти исключительно в виде слов, и в результате невозможно объяснить таким умникам даже самые простые вещи, скажем, что такое «количество вещества» и почему это количество может измеряться только килограммами.

Но возьмите такое понятие, как «честь». Кто это понятие в СССР обязан был образно себе представлять? В первую очередь, военные!

Популярный в XIX веке немецкий военный теоретик К. Клаузевиц писал: «Если профессия военного вообще что-то значит, она должна опираться на непоколебимый кодекс чести. Иначе те, кто следует за барабанами, будут всего лишь кучкой наемных убийц».

И немцы, кстати, понимали, что такое честь. По итогам Второй мировой войны на 289 убитых и умерших от ран немецких генералов, в ходе и особенно по итогам войны от неудач застрелились 110 человек. В понимании этих генералов они обязаны были привести Германию к победе, но обманули народ, - не одержали победы. Это нечестно, они лишились чести, а без чести жизнь военного невозможна!

А я помню, что именно с 1991 года среди офицерства стало модным при всех случаях брякать: «Честь имею!». Меня это поражало – массы советских погононосителей наплевали на присягу советскому народу, а теперь брякают про честь?! Ведь офицеры Советской Армии в 1991 году практически в полном составе предали народ СССР, которому давали присягу, и который этих подлецов сытно кормил и хорошо содержал. Как так?

А откуда им было знать, как это – «иметь честь»? Слово-то они знали, а как эта «честь» выглядит? Ведь в Советской Армии не честность, а обман начальства, да и товарищей считался доблестью и признаком ума! Но честь – это в первую очередь честность, правдивость. А если бы скажем, офицера судили судом чести и выгнали из армии за то, что он для обмана проверяющих на проверочных стрельбах приказал на мишенях провертеть дырки карандашом якобы от пуль, то у других офицеров выработалось бы понимание, что такое честь. И если бы за отказ принимать участие в боевых действиях с презрением выгоняли из армии, не подавая трусу руки, вот тогда честь обрела бы образ в виде того, что надо быть правдивым и исполнять обещанное в присяге, даже если это тебе грозит смертью.

И вот так, во всех отраслях деятельности человечества уже давно заполонили мир «образованцы», заучившие множество слов, описывающих знания, но не способные эти знания использовать для личного анализа ситуации поскольку они эти знания образно не представляют. Но об образованцах и пропагандистах во второй части.

Вот и ответ на удивление Минкина, что либеральная оппозиция не способна объединиться. Члены этой оппозиции бескультурны до предела – они не способны понять (не могут себе представить), что именно они хотят и что хотят их союзники («левые» и «националисты» с «патриотами» её тупее). Для российских «политиков» как во власти, так и в оппозиции, все их лозунги – «правильные слова», и только! А к каким последствиям внедрение этих слов в жизнь приведёт, они не понимают. Они считают, что к хорошим последствиям, но к каким на самом деле, понять не способны.

Поэтому, даже понимая необходимость объединения, либералы топят предложения даже либеральных союзников только потому, что не понимают, что именно союзники предлагают. И в лучшем случае сваливают все предложения и лозунги в одну кучу, радуясь, что требований много – «хороших и разных». А понять, что именно в данном конкретном случае надо делать – что требовать, у либералов ума никогда не хватало. В результате, даже формально объединившись, они терпят поражение за поражением.

Минкин помянул события на Болотной и Сахарова в 2011-13 годах, мы, АВН, а потом и ИГПР «ЗОВ», были их участниками, поскольку были членами Национальной Ассамблеи. И мы предлагали убрать все многочисленные требования и лозунги к власти, оставив только два – требование наказать по закону фальсификаторов выборов и тех, кто разгонял протестующих. Заметьте, наказать не по капризу протестующих, а потому, что в Уголовном кодексе есть статьи 142.1 «Фальсификация итогов голосования» и статьи 149 УК РФ «Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них». То есть мы, ИГПР «ЗОВ», предлагали организаторам-либералам, тем же Каспарову и Немцову, требовать от власти исполнить её же закон!

Бесполезно!

У каждого из либеральных, да и остальных дебилов за душой были разные собственные требования – разные слова, которые каждый протестный дурак на сцене площади Сахарова норовил всунуть в требования митингов. И эти слова всовывали, раздувая требования протестующих до размеров, когда эти требования никто не будет читать, но, что было особо дебильно, так это тупость этих требований.

К примеру, любимым было требование убрать Путина с должности президента. А что – так принято в государстве? За Путина голосовало несколько десятков миллионов граждан, а Путин должен предать эти десятки миллионов и уйти только потому, что этого захотелось нескольким десяткам тысяч?

Или и либералы и левые впереди всего всунули требования «немедленно освободить всех политических заключённых». Звучит красиво, но в какой стране заключённых освобождают не по суду, а по крикам толпы? А этим дебилам всё было «по барабану» - они не знали и не понимали азов общественной жизни! Они уверены были, что раз им так захотелось, то так это кто-то и должен исполнить. К примеру, в это время отбывал 17-летний срок по сфальсифицированному и чисто уголовному делу Игорь Губкин, на момент своего осуждения он был главный редактор газеты «Молодой коммунист», и у него подходил срок возможности досрочного освобождения «по двум третям». И Игоря (как бы уголовника) готовы были освободить, но сраные энтузиасты протестов «на Сахарова» приложили к своим тупым требованиям ещё и список подлежащих освобождению политзаключённых, включив в него и Губкина. Сообщив таким образом судье, что это не простой уголовник, а враг Путина. В результате в освобождении Губкину отказали, и он отсидел «от звонка до звонка».

И что же нам с Минкиным остаётся делать, как не сетовать на этих «дебилов политической жизни»? Что делать, если культура пала «ниже плинтуса», и политическое информационное пространство заполнили болтуны, и, что страшно, заполнили трибуны по требованию политически-активного народа, по требованию слушателей?

Но о вине рядовых участников политического процесса - в продолжении.

(продолжение следует)