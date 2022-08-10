Политика Китая в отношения Тайваня несправедлива! Это мелкобуржуазный национализм по классовым корням, и милитаристский экспансионизм в политическом оформлении. И если Китай является соседом России, и якобы социалистическим - этот вопрос важен и для российских левых сил.

То есть, иной постоянный читатель сайта может удивиться такому раскладу. Он знает автора этих строк как убежденного сторонника левых взглядов; более того, как сторонника СВО; и на тебе, бабушка, юрьев день. Вот буржуазным единороссам, видите ли, проводить СВО можно; а «социалистическому» Пекину, и союзнику Москвы тем более, проводить политику одного Китая нельзя. Мол, что-то не сходится.

Все сходится, и еще как сходится, и о чем подробнее ниже. Вот буржуазным единороссам проводить СВО можно; и это сложный, трудный, но исторический прогресс. А китайцам душить демократический выбор тайваньского общества… нельзя! Это исторический регресс.

И очень умный буржуй в Штатах придумал провокацию с Пелоси, и когда решил связать Украину с Тайванем таким образом. А может быть, просто совпало, но хоть так, хоть этак. Мол, закадычные дружки Россия и Китай проводят тоталитарную политику в отношении этих слабых стран. Ловко, ловко, ничего не скажешь. Но все-таки не надо путать божий дар с яичницей. Вот СВО, — это недостаточная, неумелая, начальная, - но реальная борьба с фашизмом. А политика Пекина в отношении Тайваня – действительно тоталитаризм. И вот в чем гигантская опасность китайского экспансионизма; и для неокрепших умов российских левых тем более.

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Демократические выборы в Донбассе, и за отделение от Украины – неопровержимый факт. И уж тем более многолетнее издевательство над Донбассом со стороны киевского режима, и в виде бомбежек и их жертв – тоже факт. И наличие военных биолабораторий на Украине с гигантской угрозой для трудящихся Донбасса и России – совсем уж неопровержимый факт. Поэтому и опережение бандеровской агрессии буквально на дни и часы – тоже факт https://ria.ru/20220808/napadenie-1808189259.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Следовательно, СВО – это фактическая защита и оборона. Это демократическое контрнаступление. Это борьба с нацизмом, когда все русское уничтожается на корню, и вплоть до языка; и это борьба с фашизмом, когда последний свирепее и диче даже единороссов, и вплоть до тотального уничтожения левых сил Украины аж с советскими памятниками.

Кстати, кто ж спорит, что социалистическая Россия дралась бы с киевским режимом эффективнее. Но хотя бы по-единороссовски для начала, и наподобие более демократической Британии по сравнению с гитлеровской Германией. Хотя бы так, а дальше видно будет.

И совсем другая картина в китайско-тайваньском вопросе. Тайваньские трудящиеся даже и не думают присоединяться к Китаю, и проведи самые честные выборы. Тайванцы поддерживают свое правительство в большинстве, и это видно невооружённым глазом. Да, выходит, тайваньские буржуи эффективны более, чем китайская так называемая компартия. Что ж делать, и таковы специфические условия именно этого вопроса. Но они таковы, и никакие другие. Поэтому СВО против нынешнего Киева, и в виде действий единороссов – демократия; а политика одного Китая - экспансионизм. А отсюда и на провокацию Штатов не надо поддаваться.

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И вообще, вопрос Китая, и в связи с последними изменениями, становится не только внешним, но и внутренним. То есть, по какому пути идти и российским социалистам; и на кого равняться хотя бы для общего взгляда. А раз так, то некоторые «левые» упадут со стула от дальнейших слов автора вообще. Но в том-то и дело, что не надо нервничать, а лучше спокойно во всем разобраться.

Местные условия первичны. Но хотя бы для общего курса надо с чем-то сравнивать, и чтобы учиться на чужих ошибках и достижениях. А раз так, России надо равняться не на Китай, и уж тем более не на Северную Корею или Кубу; а на сильные стороны Евросоюза. «Парадоксально», но факт. Другое дело, что угасающую буржуазную демократию Евросоюза надо довести до социалистического и российского идеала – но Китай, Куба и Северная Корея здесь и рядом не стояли.

Северная Корея и Куба – последние островки первично-уравнительного «военного коммунизма». А так как последние, то и безобразные. Нет уж, вся эта уравнительная милитаризация уже в прошлом в историческом плане, и никакого отношения к реальному социализму, - распределению по труду вкупе с общественными фондами потребления, - не имеющая. Поэтому еще пять лет, Северная Корея рухнет, и войдет в общую Корею под руководством Сеула. И это будет прогрессом. Буржуазная демократия все ж современнее, чем вчерашний «военный коммунизм». А вот Куба начала преобразования, хотя и медленно. И если Россия успеет превратиться в Советский Союз второго поколения, то под этим мудрым руководством Куба может и избежать ошибок этакой своей горбачевской перестройки, и перейти от первично-уравнительного коммунизма к реальному социализму непосредственно. Будем надеяться на лучшее; но то, что нынешняя Куба в системном кризисе, никакого сомнения.

Но и Китай ушел недалеко, и несмотря на недавние достижения. Ведь это абсурд, когда пенсионная система в стране фактически отсутствует. Такого не может быть при социализме АПРИОРИ! Это оксюморон. И на надо обращать внимания на небоскребы побережий; хотя, и там рядовой китаец живет не ахти. А что уж говорить о внутреннем Китае; и когда большинство народа живет именно там. Короче, да без проблем – если иные «левые» обожают Китай типа сторонников зюгановых-глазьевых, то и рванули бы туда жить и строить. Ан нет, не торопятся. Наоборот, китайца даже из нынешней России не выкуришь; если оный нашел нормальную работу по российским меркам. Автору как коренному сибиряку это известно лучше многих. Но все равно, Голливуд точь-в-точь, когда вот покажут по телевизору рай китайских побережий, - почти также, как все стягивается в Москву из регионов, — покажут скоростные поезда типа наших космодромов, и все, похвальба до небес. А вот что касается тяжелого труда рядового китайца – это за ширмой пиара. Да простейший пример. Посмотрите на статистку забастовок китайских трудящихся, и вот вам и «социализм». Более того, многие профессиональные эксперты (Катасонов, Спайделл и другие) указывают весьма аргументировано, что Китай похож на вавилонскую башню перед падением. Огромные долги; пузыри тут и там; и когда-нибудь, а может быть, и очень скоро, это аукнется.

Так что Китай похож гораздо более на загнивающий НЭП, пусть и в большом масштабе по численности населения. Да только Сталин и большевики нашлись в первом Советском Союзе, переведшие издыхающий НЭП уже в стабильную индустриализацию – а вот найдется ли китайский Сталин, это еще очень большой вопрос. А если руководство Пекина попробует перевести назревающий внутренний кризис в шовинистически внешний для удержания власти – ну так, речь о милитаристском экспансионизме будет идти тем более!

Кстати, и заодно, о «левых» в США а-ля Берни Сандерс и Окасио-Кортес. Автор знает английский достаточно, чтобы смотреть хоть CNN, хоть Fox News в оригинале. И мало того, что ни о каких «левых» и речи нет – но курс нынешних демократов весьма похож на новую версию фашизма а-ля радикальный либерализм. Всякая вещь диалектична, и подобно дню и ночи в сутках, или металлам или неметаллам в периодическом ряду. Так и фашизм может иметь две формы при единой сути. Фашизм может быть бело-расистским а-ля фюрер - а может быть, наоборот, расизмом меньшинств, и чтобы подавить демократизм «среднего класса» (белых профессиональных рабочих, мелкой и средней буржуазии). Суть та же – диктатура монополий с резким падением реальной демократии. А вот методы могут быть диалектически разнообразными, «и от металла» гитлеровской Германии до «неметалла» радикального либерализма. Разумеется, и это не нужно российским трудящимся ни на йоту.

А вот у социал-демократии Евросоюза с 50-х по 90-е прошлого века, - и угасающие лучи этого феномена еще не потухли, - есть чему поучиться. Никто не спорит, что никакого реального социализма в Евросоюзе не было; а сейчас и подавно. Это, конечно, чушь о «шведском социализме» и бла-бла-бла. А вот общенародная собственность в лице Советов, разумеется, безусловна. Но не надо кидаться и в другую крайность. Кое-какие наработки социальной политики Франции того времени, Наблюдательных Советов Германии, технологии борьбы с коррупцией в Италии, кооперативное движение Испании, контроль над коэффициентом Джини в Швеции, государственные инвестиции Австрии – да, эти моменты для Советского Союза второго поколения могут быть полезными. Очень условно, и хотя бы индикативно – но эти моменты могут быть ориентирами; и чтобы лучше и быстрее действовать хотя бы по тактическим и количественным показателям. Все ж легче начинать; и не с пустого места.

И Китай в этом отношении, - как это не парадоксально для некоторых экзальтированных товарищей, - может подкинуть большую подлянку. Пока подобные товарищи восхищаются достижениями поднебесной – а та возьми, и превратись в этакого милитаристски-экспансионистского монстра с явным националистическим уклоном, а то и шовинистическим угаром. И с таким тоталитаризмом внутри, и по отношению к китайскому пролетариату, что хоть стой, хоть падай. И как тогда оные товарищи будут выкручиваться?!.. Риторический вопрос. Следовательно, российские левые должны быть умнее. Если тайваньские трудящиеся не хотят «один Китай», - а они не хотят, - то и насчет всей этой истории надо подумать, и весьма.

Так что не надо наводить тень на плетень, и что российские социалисты якобы застряли в прошлом. Что они не учитывают исторические изменения и достижения. Очень даже учитывают – только смотря, где, когда и как.

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А вот в России революционная ситуация с переходом в реальный социализм может возникнуть гораздо быстрее. Углеводородные доходы рухнули на тридцать процентов https://lenta.ru/news/2021/02/24/doxod/ Упс, знаменитый профицит бюджета испаряется, и превращается в дефицит https://www.kommersant.ru/doc/5422197 Это было бы терпимо на фоне приемлемо крепкого рубля для устойчивого спроса и низкой ставки для развития наподобие евро или йены – но на фоне нынешнего рубля с инфляцией и высокой ставкой это совсем другая история. Это большая угроза девальвации; и сколько ж можно терпеть.

Об этом еще будет отдельный разговор. Но уже очевидно, что ни в коем случае нельзя поддаваться на недавную и глобальную штатовскую провокацию. Пелоси, конечно, дура, и поперлась на Тайвань для политического веса, и чтобы отмазать мужа от следствия. Но вот тот, кто подкинул ей эту идею якобы невзначай, неглупый человек. Замарать российскую СВО опять и снова, и китайским экспансионизмом в глазах мировой общественности – даже красиво в каком-то смысле. Все-таки янки умеют мыслить глобально; и это у них не отнять. Даже надо поучиться в каком-то смысле; и как танковые группировки вермахта научили Красную Армию создавать еще большие танковые армии. Учтем.

Но тем более надо стоять твердо, что Украина и Тайвань, и несмотря на тесные отношения России с Китаем – разные вещи. Борьба с бандеровским фашизмом — это одно; а экспансионистские устремления Пекина насчет Тайваня – это совсем другое. И если единороссы не способны понять такие вещи – то российские левые должны понимать непременно. Кстати, тогда они и победят как реально прогрессивные силы.

P.S. А если учесть китайское влияние в Приморье уж точно, а можно говорить и о районах Забайкалья, то вопрос приобретает совсем уж актуальный характер. Как бы китайский экспансионизм ни повернулся с юга на север. Единороссы умалчивают об этом, но шила в мешке не утаишь. И не надо нам, сибирякам, мозги пудрить. А если и европейско-российские левые прозреют (ну и, до скольких этот «один Китай» может продолжиться, если позволить проглотить Тайвань?!..), то еще лучше. Так что котлеты отдельно, мухи отдельно. СВО – отдельно; Тайвань – отдельно.