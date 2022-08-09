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Московский листок

Опасная профессия: муниципальный депутат

Опубликовано 09.08.2022 автором в разделе комментариев 0

суд закон
Опасная профессия: муниципальный депутат
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
 
Если судить по задержаниям, арестам и приговорам последнего времени, то главную угрозу для власти в столице представляют муниципальные депутаты от оппозиции и кандидаты, претендующие на эти места в ходе выборов 11 сентября. Даже в случае с Ильей Яшиным, которого, конечно, хотят запереть надолго и всерьез, показательно, что задержали его пока до 12 сентября. Иными словами, до подведения итого выборов. Боюсь, что после этого Яшина всё равно не отпустят, но вопрос о том, как с ним быть дальше, явно будет решаться в зависимости от того, как всё сложится накануне.
 
Подобное поведение власти кажется совершенно параноидальным. Во-первых, полномочия и возможности муниципальных депутатов ничтожны. Во-вторых, система выборов настолько «подправлена» за прошедшие два года, то шансы неудобного кандидата на избрание близки к нулю. Вернее, в последнее время они стали ниже нуля — в случае активного и успешного ведения кампании вместо депутатского мандата ему светит отсидка.
 
Разумеется, можно возразить, что существует муниципальный фильтр на выборах губернаторов (и мэра столицы). А потому для власти принципиально важно, чтобы не возникло критической массы местных депутатов, готовых поставить подписи и выдвинуть кандидата, неудобного власти. Но эта проблема уже решена — шансов избраться даже на муниципальном уровне оппозиционерам практически не оставили. Опыт прошлого года в столице показал: трехдневное голосование и ДЭГ, позволяющие гарантированно обеспечивать заранее запланированный результат, независимо от настроения избирателей, создают непреодолимый барьер для инакомыслящих. Если кто-то пройдет, то только по недоразумению. И это будет в пределах статистической погрешности.
 
Сергей Росс, кстати, только что вышедший на свободу после 15 суток отсидки, считает, что власть просто боится политической конкуренции в любой форме и на любом уровне. Но ведь раньше в определенных пределах её терпели. Что изменилось? Отчасти, ответ на этот вопрос дал сам же Сергей, собиравшийся в ходе избирательной кампании обсуждать тему СВО. И тут даже не важно, насколько бы его поддержали избиратели (хотя подозреваю, что поддержали бы). Важно то, что власть имущие панически боятся самого факта дискуссии. 
 
Люди в принципе не должны думать о политике. Хотя влияние телевизора сильно преувеличено, а пропаганда давно уже оставляет большинство людей безучастными, правящие круги именно эта безучастность и пассивное безразличие устраивают. Им не нужна поддержка. Да, они боятся сопротивления, но главное — они боятся участия людей (любого участия) в общественно-политической жизни. И в этом смысле угрозу для власти представляют даже не оппозиционные кандидаты с их идеями и взглядами, а сама избирательная кампания, сам факт обсуждения чего либо.


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