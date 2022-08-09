Депутат предложил создать новое государство

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил создать добровольное объединение суверенных государств по образу СССР. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.
«Существование СССР сдерживало НАТО в его стремлении поработить и колонизировать весь мир. Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии. Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР», — отметил Шеремет.
По его словам, создание подобного альянса независимых государств позволило бы странам не только сохранить, но и укрепить свои суверенитеты, которые сейчас подвергаются прениям со стороны западных государств.
Вот какие мудрые мысли приходят депутатам, когда они избираются по спискам "Единой России"!
Во-первых, это предложение похоже на старый анекдот времен Брежнева: предложено дать в продажу торт "Леонид". Это тоже самое, что "Наполеон", только без сливок, яиц и масла.
Главным в аббревиатуре СССР было слово "социалистических". Именно в союз социалистических республик стремились страны, создавая СССР.
В противном случае и НАТО, и ЕС выглядят значительно привлекательней.
Да на развалинах СССР уже ведь и пытались создавать такое квазигосударство - СНГ называется. Оно, кстати, до сих пор формально существует - собираются, заседают. Но от экспансии запада что-то не защищает. Вот Украина, например, недавно из него вышла.
Депутат, видимо, это обстоятельство прозевал. Возможно, был сильно занят.
А.Б.
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Aleko 1 написал 09.08.2022 12:18