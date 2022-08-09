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Московский листок

Депутат предложил создать новое государство

Опубликовано 09.08.2022 в разделе комментариев 1

закон дума депутаты
Депутат предложил создать новое государство

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил создать добровольное объединение суверенных государств по образу СССР. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

«Существование СССР сдерживало НАТО в его стремлении поработить и колонизировать весь мир. Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии. Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР», — отметил Шеремет.

По его словам, создание подобного альянса независимых государств позволило бы странам не только сохранить, но и укрепить свои суверенитеты, которые сейчас подвергаются прениям со стороны западных государств.

Вот какие мудрые мысли приходят депутатам, когда они избираются по спискам "Единой России"!

Во-первых, это предложение похоже на старый анекдот времен Брежнева: предложено дать в продажу торт "Леонид". Это тоже самое, что "Наполеон", только без сливок, яиц и масла.

Главным в аббревиатуре СССР было слово "социалистических". Именно в союз социалистических республик стремились страны, создавая СССР.

В противном случае и НАТО, и ЕС выглядят значительно привлекательней.

Да на развалинах СССР уже ведь и пытались создавать такое квазигосударство - СНГ называется. Оно, кстати, до сих пор формально существует - собираются, заседают. Но от экспансии запада что-то не защищает. Вот Украина, например, недавно из него вышла.

Депутат, видимо, это обстоятельство прозевал. Возможно, был сильно занят.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Aleko 1 написал 09.08.2022 12:18
Пусть создают единое государство с Талибаном и Северной Кореей. Получится однозначно.
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