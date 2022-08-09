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Московский листок

В дата-центре компании Google в Айове произошел мощный взрыв

Опубликовано 09.08.2022 в разделе комментариев 0

В дата-центре компании Google в Айове произошел мощный взрыв

По предварительным данным, три электрика получили ранения.

Инцидент произошел в комплексе Google неподалеку от парка у озера Манава в 11.59 (19.59 мск). Трое электриков выполняли свои обязанности на подстанции рядом с дата-центром, когда случился высокотемпературный взрыв, вызванный электрическим разрядом. Они получили сильные ожоги. Одного пострадавшего доставили в больницу на вертолете, двоих перевезли на машине скорой помощи.

Комплекс Google, в котором произошел инцидент, один из самых крупных дата-центров компании. В помещении находились несколько сотен суперкомпьютеров, предназначенных для хранения и обработки огромных объемов данных.

После новостей об инциденте в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что пользователи Google в разных странах столкнулись со сбоями в работе системы



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