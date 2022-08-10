Британия хвалится нанесенным себе ущербом

Глава МИД Великобритании, которая также претендует на пост премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона, Лиз Трасс заявила, что Лондон ввел «самые жесткие в мире» санкции против России: «Мы были первой европейской страной, которая направила вооружение на Украину. И я ввела самый жесткий пакет санкций против России, чем кто-либо еще в мире», — подчеркнула министр иностранных дел.

Обычно когда политик отчитывается о проделанной работе, то говорит о результатах. Допустим, я ввел санкции и после них через месяц страна такая-то пошла на уступки. Причем чем санкции меньше, тем результат выглядит лучше. Наиболее выдающийся результат - это когда только пригрозил, и все разрешилось.

Но что мы видим? В результате беспримерных санкций, в итоге которых вся экономика Евросоюза несет колоссальные потери, война не прекратилась, а, наоборот, обстрилась. Англия поставляет Украине вооружения, в результате чего Украина потеряла убитыми и тяжело ранеными уже почти 200 тысяч военных и 6,5 тысяч гражданских. Около 5 миллионов украинцев стали беженцами. И война продолжается.

Если бы санкций не было и оружия Украине не поставляли, то война бы уже закончилась естественным образом, и большинство этих людей были бы живы, а беженцы уже могли бы возвращаться домой.

Может быть, это было бы не лучшим выходом для Украины, это не мне решать, но люди бы были живы.

А так получается, что в результате деятельности Лиз Трасс Британия понесла колоссальные убытки из-за санкций, миллионы людей в Европе испытали большие проблемы, британское оружие было бездарно истрачено, а деньги за него не вернутся никогда - мертвые не платят.

То есть Лиз Трасс долгое время безрезультатно тратила колоссальные деньги, наносила ущерб экономике ряда стран, включая собственную, способствовала гибели людей и их страданиям, и теперь ее нужно избрать премьер-министром, чтобы у нее появилось больше возможностей делать тоже самое.

Отлично!

А.Б.