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Московский листок

Эксперты наблюдают рекордный спад экономической активности

Опубликовано 10.08.2022 в разделе комментариев 0

кризис экономика
Эксперты наблюдают рекордный спад экономической активности

Только в 30% российских регионов в июне выросла экономическая активность, показал индекс ВШЭ. Его значение стало минимальным с начала кризиса. Хуже всего дела обстоят в торговле, а среди регионов — в Калужской и Липецкой областях.

Сводный индекс региональной экономической активности (РЭА), который отслеживает Центр развития НИУ ВШЭ, в июне упал до минимального значения за четыре месяца санкционного кризиса — 39,8%, сообщил институт. Антирекорд исследователи фиксировали в мае пандемического 2020 года, когда действовал общероссийский локдаун, — тогда значение индекса равнялось 18%.

По подсчетам экспертов ВШЭ, в июне спад произошел в 70% субъектов, ухудшение конъюнктуры наблюдалось в трех из пяти важнейших отраслей. Еще в начале 2022 года экономическая активность росла более чем в 70 регионах страны из 82, по которым проводится исследование.

 



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